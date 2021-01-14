В США программист забыл пароль от биткоин-кошелька на $240 млн

Роман Груша Экономика 11:04, 14.01.2021 Обновлено: 11:15, 14.01.2021

В США программист Стефан Томас забыл пароль от кошелька с биткоинами на сумму около 240 миллионов долларов.

Осталось только две из десяти попыток его вспомнить – после этого деньги пропадут навсегда. Об этом сообщает The New York Times.

Цифровые деньги Томас получил в 2011 году, когда опубликовал видео "Что такое биткоин?", в котором коротко объяснял концепцию криптовалюты. Один из фанатов монеты решил отблагодарить программиста за популяризацию темы и подарил ему 7 002 биткоина.

Несколько лет назад Томас потерял листок бумаги с паролем, чтобы разблокировать жесткий диск IronKey, который содержит закрытые ключи к цифровому кошельку. Если он не угадает пароль еще дважды – IronKey навсегда зашифрует данные.

По информации компании Chainalysis, пятая часть биткоинов хранится в кошельках, к которым у их владельцев нет доступа. В общей сложности стоимость таких недоступных монет составляет около 140 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Аналитики отмечали, что сейчас происходит всплеск интереса к криптовалютам, что толкает их котировки вверх. Подорожание биткоина обусловлено надеждами на становление криптовалют общепринятым средством платежа в будущем. Эксперты прогнозируют, что монета будет расти и дальше.

  • В JPMorgan прогнозируют, что в долгосрочной перспективе цена биткоина может превысить 146 тысяч долларов. Представители банка отметили, что в будущем криптовалюта будет постепенно вытеснять золото в качестве "защитного актива", а уже в ближайший год ее курс может колебаться в пределах 50-100 тысяч долларов.

  • Курс биткоина может взлететь до 340 тысяч долларов. Максимальная отметка для криптовалюты – 1,6 млн долларов. Эксперт ChartsBTC прогнозирует, что в случае реализации оптимистического варианта развития событий на рынке биткоин "уйдет" на значительно более высокую величину.

Комментировать
Экономика

Смотрите также

"ЕС" предложила 7 миллиардов из Офиса Президента и силовиков направить на субсидии

Украина и Литва провели телемост из-за российской агрессии: Порошенко поблагодарил страну за поддержку

Блогер из Киева назвала Россию любимой страной на Аллее Небесной Сотни. Видео

Старый Новый год в Украине: история праздника, традиции и приметы

"Слуги народа" захотели за два дня решить ситуацию с тарифами