У США програміст забув пароль від біткоїн-гаманця на $240 млн
У США програміст Стефан Томас забув пароль від гаманця з біткоїнами на суму близько 240 мільйонів доларів.
Залишилося тільки дві з десяти спроб його згадати – після цього гроші зникнуть назавжди. Про це повідомляє The New York Times.
Цифрові гроші Томас отримав у 2011 році, коли опублікував відео "Що таке біткоїн?", у якому коротко пояснював концепцію криптовалюти. Один із фанатів монети вирішив віддячити програмісту за популяризацію теми й подарував йому 7 002 біткоїни.
Кілька років тому Томас втратив листок паперу з паролем, щоб розблокувати жорсткий диск IronKey, який містить закриті ключі до цифрового гаманця. Якщо він не вгадає пароль ще двічі – IronKey назавжди зашифрує дані.
За інформацією компанії Chainalysis, п'ята частина біткоїнів зберігається у гаманцях, до яких у їхніх власників немає доступу. Загалом вартість таких недоступних монет становить близько 140 млрд доларів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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