Сенат США не утвердил оборонный бюджет из-за поправок по "Северному потоку-2"

Американские сенаторы 29 ноября отклонили голосование по проекту оборонного бюджета США на 2022 финансовый год, который включает санкции против России. Документ был заблокирован из-за пунктов о введении ограничительных мер против газопровода "Северный поток-2".

Оборонный бюджет заблокировали представители Республиканской партии. Они требуют внесения 18 поправок в законопроект о дополнительных санкциях США в отношении российского газового проекта. Трансляция проводилась на сайте Сената США.

Так, в целом в документ должно быть включено более 50 поправок. Однако республиканцы и демократы не пришли к согласию по поводу того, какие пункты следует пропустить.

По результатам голосования "за" проект выступили 45 сенаторов, "против" – 51. Для его утверждения нужно набрать минимум 60 голосов, пишет Perild.

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Американские сенаторы продолжат обсуждение проекта, а после снова проголосуют. В случае одобрения документ должен одобрить Конгресс США, а после чего подписать президент Штатов Джо Байден.

Ранее стало известно, что администрация Байдена убеждала сенаторов-демократов, чтобы они убрали поправки из оборонного законопроекта США на 2022 год касательно санкций против "Северного потока-2". Госсекретарь Энтони Блинкен и его помощники звонили в офисы Сената, призывая их отменить поправки.

Отмечается, что администрация президента пыталась отговорить наложить санкции на немецкие организации, участвующие в строительстве трубопровода. Это вызвало гнев республиканцев в Конгрессе.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Россия создает энергокризис в Европе и продолжает угрожать Украине. Поэтому он попросил американский Сенат в ответ на это ввести санкции против "Северного потока-2".

"Поскольку Россия порождает энергетический кризис в Европе и продолжает угрожать Украине, мы просим Сенат в ответ включить санкции против "Северного потока-2" в NDAA", – заявил глава Кабмина. NDAA – закон об оборонном бюджете Штатов на 2022 год.

Отметим, что США, Украина и Польша – главные противники российского газопровода, который построен в обход нашего государства. Страны давно представили свои позиции в этом вопросе, но все же в мае текущего года президент Джо Байден отказался вводить санкции против оператора "Северного потока-2" – компании Nord Stream 2 AG.

Против этого решения неоднократно выступали представители Сената. В конце октября республиканцы Тед Круз (Техас) и Джош Хоули (Миссури) даже приостановили работу Сената, а десятки кандидатов на должность послов от США не смогли получить подтверждения на работу. Так, республиканцы призывают Бейдена ввести санкции против проекта из РФ.

OBOZREVATEL ранее сообщал о том, что "Северный поток-2" еще полгода точно не будет работать. Как заявила посол Германии в Украине Анка Фельдхузен, предложение государства Евросоюзу о дополнительном транзите в объеме 55 млрд куб. м газа по специальным условиям является хорошим. Оно может быть реализовано, если в РФ захотят поставлять в Европу больше топлива.