В сети показали новогодние 'скидки' в супермаркетах: 30 грн по цене 30 грн

В Украине одна из крупных сетей супермаркетов подготовила для покупателей новогодние "скидки" на уровне 30 грн вместо 30 грн.

К примеру, черный чай Lovare продают по акционной цене 29,99 грн вместо 47,34 грн. Однако под новым ценником остался старый, где указана цена в те же 29,99 грн. Соответсвующее видео в Twitter опубликовал блогер с ником "10 апреля".

Как неловко получилось. Магазин "Велика кишеня", Киев



Говорит Украина pic.twitter.com/XUTC9MsZ4Z — 10 апреля (@buch10_04) December 26, 2020

В то же время аналогичная продукция продается в онлайн-магазинах по цене 35-39 грн за упаковку. Таким образом, супермаркет мог просто ошибиться и под "новогодними ценами" оставить ценники с уже посчитанной скидкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине хлеб может подорожать на 8-10%. В первую очередь рост цен затронет "социальный" сегмент мучных изделий.