У мережі показали новорічні 'знижки' в супермаркетах: 30 грн за ціною 30 грн

В Україні одна з великих мереж супермаркетів підготувала для покупців новорічні "знижки" на рівні 30 грн замість 30 грн.

Наприклад, чорний чай Lovare продають за акційною ціною 29,99 грн замість 47,34 грн. Однак під новим цінником залишився старий, де вказана ціна в ті ж 29,99 грн. Відповідне відео в Twitter опублікував блогер з ніком "10 квітня".

Як ніяково вийшло. Магазин "Велика кишеня", Київ



Каже Україна pic.twitter.com/XUTC9MsZ4Z - 10 квітня (@ buch10_04) December 26, 2020

Водночас аналогічна продукція продається в онлайн-магазинах за ціною 35-39 грн за упаковку. Таким чином, супермаркет міг просто помилитися і під "новорічними цінами" залишити цінники з вже обчисленою знижкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні хліб може подорожчати на 8-10%. Передусім зростання цін вплине на "соціальний" сегмент борошняних виробів.