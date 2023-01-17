В России заблокировали мобильные приложения автомобильных брендов Skoda, Kia, Infiniti и Nissan

У жителей страны-агрессора России, напавшей на Украину, на мобильных устройствах перестали работать приложения некоторых автомобильных брендов. Речь идет про такие производители авто, как Nissan, Skoda, Kia, Infiniti.

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Об этом в понедельник, 16 января, сообщили российские пропагандистские ресурсы. Блокирование этих приложений связано с тем, что эти компании ушли из российского рынка из-за полномасштабного неспровоцированного вторжения страны на территорию Украины.

С помощью этих программ можно было на расстоянии запускать двигатель машины, следить на ее местом расположение, а также контролировать техническое состояние автомобиля.

Как отмечается, мировые бренды заранее предупреждали, что их мобильные ресурсы станет недоступными на территории России.

В российской компании "Автодом" пропагандистам также рассказали, что с перебоями для граждан РФ работают также приложения компаний Land Rover и Jaguar. Кроме того, еще с 2022 года совсем не работает сервисное приложение бренда Porsche.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Запад планирует усилить ограничения против российской нефти. Так, представители американского минфина вместе с европейскими чиновниками обсуждают установление сразу двух потолков цен на российские нефтепродукты – в дополнение к уже действующему ограничению на саму нефть. Работать они должны начать уже 5 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский, комментируя разрушение многоэтажки российской ракетой в Днепре, пообещал россиянам еще более жесткие санкции. По его словам, ограничения коснутся и тех, кто убивает, и тех, кто им помогает.

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