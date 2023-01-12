США готовят новый удар по России: хотят ввести ограничения цен на ее дизель и другие нефтепродукты

Страны Запада намерены усилить ограничения против российской нефти. Так, представители американского минфина вместе с европейскими чиновниками обсуждают установление сразу двух потолков цен на российские нефтепродуктов – в дополнение к уже действующему ограничению на саму нефть. Работать они должны начать уже 5 февраля.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal. Отмечается, что ценовой потолок планируется установить для:

дорогостоящих продуктов – таких как дизель;

дешевых – как мазут.

При этом отмечается: в настоящее время конкретный уровень потолка цен еще не определен. "Выбор цены для двух новых лимитов должен стать центральной темой переговоров между американскими и европейскими чиновниками", – сообщают аналитики.

Они подчеркивают: ограничения против российских нефтепродуктов могут иметь большие экономические последствия, чем против самой нефти. Особенно с учетом того, что в силу они вступят одновременно с запретом ЕС на импорт дизельного топлива и других продуктов нефтепереработки РФ.

"России будет труднее переориентировать свой экспорт нефтепродуктов, что может повлиять на мировые цены. ... Ограничение цен на нефть было неприятным, но не таким уж критическим. В разрезе же нефтепродуктов это гораздо большая проблема", – объясняют авторы материала.

Дело, рассказывают они, в судах, которые могут перевозить именно нефтепродукты. Поскольку их в России меньше, чем нефтяных танкеров, РФ будет иметь меньше возможностей поставлять свой ресурс на новые рынки в Латинской Америке и Африке.

Надеятся же на увеличение его сбыта в Индии и Китае, подчеркивается, России не стоит. Ведь хотя те и являются крупнейшими импортерами российской нефти, в ее нефтепродуктах они не заинтересованы.

"Эти страны сами крупные нефтепереработчики. Поэтому вряд ли будут покупать российские нефтепродукты, которые обычно идут в Европу", – отмечают аналитики.

Таким образом, констатируют они, без доступа к европейскому рынку и под влиянием западных санкций в отношении поставок в другие страны, российское производство нефтепродуктов может сократиться.

Как сообщал OBOZREVATEL,по данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха, из-за ограничений цен на нефть Россия ежедневно теряет 172 млн долларов. Однако это не предел – по ожиданиям, с 5 февраля РФ будет терять 280 млн долларов каждый день.

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