В Раде обсудят антикризисный тарифный пакет: Тимошенко раскрыла детали

По требованию партии "Батьківщина" лидеры фракций снова соберутся чтобы решить вопрос с ценами на газ и коррупцией в энергетической сфере. По предварительным договоренностям, согласованное тарифное законодательство будет вынесено на рассмотрение сессионного зала.

Об этом во время выступления в Верховной Раде сообщила председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко. По ее словам, заседание состоится в четверг, 18 февраля.

"Мы договорились, что лидеры всех фракций за сегодняшний день проведут консультации, а завтра мы пол дня посвятим рассмотрению законопроектов по тарифам. У нас есть шанс исправить ситуацию", – убеждена Тимошенко.

Во время своего выступления она также сообщила о еще одну коррупционную сделку, которую в прошлом году сделал НАК "Нафтогаз", а именно – на сайте "Prozorro" монополист объявил тендер на исследование возможности подачи иска против Словацкой республики по цен в 15 млн евро. В то же время в случае выигрыша этого иска можно было получить максимум 13 млн долларов.

"Где логика? И таких комбинаций в "Нафтогазе" множество. Поэтому Временной следственной комиссии, которую возглавляет Иван Крулько, как можно быстрее нужно начать изучение ситуации в "Нафтогазе", чтобы разобраться, куда идут тарифы, которые платят люди", – отметила лидер "Батьківщини".

Н своей стороны, народный депутат от "Батькивщины" Иван Крулько положительно оценил решение всех председателей фракций предоставить возглавляемой им ВСК возможность проверить деятельность НАК "Нафтогаз".

"Эта государственная монополия ворует деньги, которые должны наполнять госбюджет. В частности, в прошлом году "Нафтогаз" не доплатил 75 млрд гривен. Наша ВСК создана как раз для того, чтобы выявить, кто виноват в том, что доходная часть госбюджета Украины уменьшается", – сообщил он.

Нардеп убежден, что несмотря на все коррупционные схемы, заоблачные премии, провал добычи, спекуляции на цене на газ для населения "Нафтогаз" надо проверить, привлечь к ответственности коррупционеров и ликвидировать его как ненужную структуру ".

Напомним, "Батьківщина" настаивает на принятии своего законопроекта №4680, который не только позволит снизить тарифы в три раза, но и прекратит коррупцию на рынке. Документом предлагается направить на нужды домохозяйств дешевый газ украинской добычи. Импортный газ, закачанный в хранилища летом по низким ценам, предлагается продавать людям по цене закупки, учитывая только затраты на его транспортировку и хранение.