В Раде хотят увеличить военные расходы на 500 млрд грн: детали

В Верховной Раде хотят увеличить военные расходы на 500 млрд грн. Такие изменения должны быть приняты нардепами уже в марте.

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Об этом написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк сегодня, 12 марта. Следует отметить, что это наибольшее увеличение государственного бюджета в истории Украины.

"Изменения планируются уже в этом месяце. Пару недель назад, когда карламент принимал мою правку о возможности привлечь +52 млрд грн на армию, я сразу предупреждал, что нам потребуется еще больше денег. Выходит в раз 10 больше", – отметил народный депутат.

Ранее Железняк сообщил, что бюджет Украины получил от игорного бизнеса более 4,14 млрд грн с 2021 по 2023 год. Этот показатель учитывает лицензионные и налоговые платежи. Однако сумма действительно очень маленькая – всего 1% от оборота игорного бизнеса, что свидетельствует об уклонении от налогов. Да, госбюджет получил:

2,94 млрд грн как лицензионные платежи;

1,2 млрд грн налоговых поступлений (в январе 2023 года – 269 млн грн, в 2022 году – 730 млн грн, в 2021 году – 204 млн грн).

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что в Верховную Раду внесены законопроекты, которыми предлагается разрешить некоторым мужчинам призывного возраста выезд за границу во время военного положения. В частности, студентам, спортсменам и другим гражданам, не подлежащим мобилизации.

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