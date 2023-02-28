Легальные казино и букмекеры принесли Украине почти 3 млрд грн – ВСК

Государственный бюджет Украины получил от игорного бизнеса более 2,7 млрд грн. Этот показатель учитывает и лицензионные, и налоговые платежи.

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Такие выводы представила временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады, сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Так, госбюджет получил:

1,5 млрд грн в качестве лицензионных платежей;

1,2 млрд грн налоговых поступлений (в январе 2023 года – 269 млн грн, в 2022 году – 730 млн грн, в 2021 году – 204 млн грн).

При этом Национальный банк Украины (НБУ) оценивает объем сделок на игорном рынке в 12-15 млрд грн. А, по данным Службы безопасности (СБУ), объем денег, который идет от игорного бизнеса через банки на "зарплаты в конвертах", составляет 54 млрд грн в год. "Затем они выводятся из Украины через "черное" зерно", – отметил Железняк.

При этом в Украине ожидается принятие во втором чтении законопроекта №2713-д о налогообложении игорного бизнеса. Документом предлагается снизить налоговые ставки на доходы от азартных игр. В пояснительной записке к документу говорится, что в странах ЕС используется подход "дорогие лицензии – низкие налоги", или "дешевые лицензии – высокие налоги".

А в Украине на данный момент установлены и дорогие лицензии, и высокие налоги. Налоги в будущем хотят установить на таком уровне:

ставка налога на доход (валовой игровой доход), полученный в интернете, – 10%;

в залах игровых автоматов – 12,5%;

для букмекерской деятельности – 5%;

выпуска и проведения лотерей – 10%;

налог на прибыль – 18%

Как сообщал OBOZREVATEL, при этом в феврале-2023 президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о лишении игорного бизнеса налоговых льгот. Документом вновь введен запрет на пребывание на упрощенной системе налогообложения субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность по организации, проведению азартных игр, лотерей (кроме распространения лотерей) и пари (букмекерское пари, пари тотализатора).

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