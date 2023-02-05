В порту Рени едва не затонула баржа с сотнями тонн зерна из Украины: судно удалось спасти. Фото

Баржа с 860 тоннами украинского зерна на борту едва не затонула в порту Рени. Само судно Jokor 3 принадлежит румынской компании, продовольствие везли на экспорт.

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О происшествии сообщил румынский вещатель Stirile Pro-TV. Также телеканал обнародовал фотографию баржи после инцидента. Позже в Администрация морских портов Украины (АМПУ) заявили, что судно удалось спасти.

По данным румынский СМИ, на борт судна в Рени загружалась пшеница. Во время погрузки произошло протекание, вода попала в машинное отделение баржи. Экипажу судна, состоящему из пяти румынских моряков, не удалось закрыть брешь и пришлось срочно эвакуироваться.

"На место происшествия был направлен т/х "Смелый" для откачки воды. За плавучесть суда сражались всю ночь. По состоянию на 5 февраля: вода из трюма откачана, судно выровнялось и не утонуло. Сейчас судно стоит в акватории порта в мореходном состоянии, экипаж производит небольшой ремонт", – заявили в АМПУ. Во время происшествия никто не пострадал.

Порт Рени расположен на левом берегу реки Дунай. Через него украинское зерно переправляется непосредственно в ЕС или для дальнейшего экспорта в другие страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, проблемы возникают и при экспорте зерна по "зеленым коридорам" в Черном море. Однако в этом случае главная причина неурядиц – Россия. РФ тормозит движение судов, которым в итоге приходится ждать своей очереди месяцами.

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