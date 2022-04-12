В областях Украины, освобожденных от рашистов, начали восстанавливать инфраструктуру – Офис президента

В семи регионах Украины, где полностью или частично прекращены боевые действия, начали восстанавливать населенные пункты. Уже собраны данные по разрушениям в этих областях. Так, на территории Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей находятся более 6 тыс. населенных пунктов, из них – около 1,5 тыс. находились под оккупацией.

"В 38% населенных пунктов уже активировали работу органов местного самоуправления и их исполнительных органов", – рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. Об этом сообщает пресс-служба ОП 12 апреля.

Тимошенко отметил, что уже было разминировано 168 населенных пунктов из находившихся под оккупацией. Кроме того, открыт временный насыпной мост в Романовке, которая соединяет Ирпень, Бучу, Гостомель, Ворзель с Киевом. Работы длились пять дней и велись круглосуточно.

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Часть Харьковщины остается оккупированной, там продолжаются бои. Однако на дороге M-03 от Харькова к освобожденному Чугуеву идет уборка остатков уничтоженного оккупантами гражданского транспорта и вражеской военной техники.

На трассе М-18 Мерефа – Лозовая производят ямочный ремонт. По этим дорогам пролегают эвакуационные маршруты из области.

В Сумах коммунальщики, местные жители и волонтеры осуществляют санитарную очистку улиц и вывозят мусор. В домах жителей двух районов Тростянца и села Люджа уже есть свет. В Ахтырке подключают жилые дома к водоснабжению.

На Черниговщине начато устройство временных переправ возле сел Смолин и Якубовка. Уже почти неделю ведутся восстановительные работы на Житомирской трассе: ее убирают, расчищают от автомобилей и техники, параллельно демонтируют разрушенный мост вблизи Стоянки и строят временную переправу.

Строят и временные переправы через реки Грезля и Ирша. Осуществляется также разминирование села. На Киевщине, как заявил Тимошенко, работает 128 штабов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Тринадцать сел и городов Херсонщины уже получили гуманитарную помощь. Работа гуманитарных штабов начата на территории 95 населенных пунктов. Замруководителя Офиса президента отметил, что восстанавливается критическая инфраструктура в освобожденных от российских войск регионах: газовое обеспечение, снабжение электроэнергией, водоснабжение и водоотвод, услуги мобильной связи и интернета. Помимо этого, возобновлена ​​работа заправок в более 300 населенных пунктах.

"Восстанавливают работу медицинские учреждения, аптеки, продовольственные магазины, ЦНАПы, среднего образования, вузы, банки, отделения Укрпочты. Прорабатывается и общее количество поврежденных объектов в освободившихся областях", – отметил Тимошенко.

Он указал, что из резервного фонда будет выделен первый 1 млрд грн на восстановление. Кабмин Украины уже принял решение предоставить средства на ликвидацию последствий военных действий:

Киевская область получит 400 млн грн;

Черниговская область – 250 млн грн;

Сумская область – 250 млн грн;

Житомирская область – 100 млн грн.

Тимошенко заявил, что через госприложение Дія зарегистрировано 66 тыс. заявок касательно поврежденного или уничтоженного имущества. В ближайшее время начнется строительство жилья для временно перемещенных лиц. "Каждый день работаем, чтобы украинцы как можно скорее вернулись в свои города и привычную жизнь", – подытожил замруководителя ОП.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Черниговской области идет восстановление штучных сооружений. 11 апреля стартовали работы по возведению временной переправы вблизи села Смолин, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Он отметил, что две временные переправы будут построены на дороге Р-69 Киев – Вышгород – Десна – Чернигов, возле Смолина и Якубовки.