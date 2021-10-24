В "красных" зонах Украины будут по-новому начислять субсидии: в Минсоце раскрыли детали
Начисление субсидий для украинцев, которые проживают в регионах, где объявлена "красная" зона карантина, будет проводиться по увеличенным нормам. Социальные нормативы на получение государственной помощи на оплату коммунальных тарифов на 50%.
Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социальной политики. Сейчас украинцы получают субсидии на оплату услуг на электричество, газ, холодную и горячую воду, а также водоотведение.
Уже в октябре потребители из регионов с "красным" уровнем эпидемиологической опасности будут получать субсидии по завышенным социальным нормативам. В частности, речь идет о таких, которые на сегодня выглядят так:
холодная вода – 2 кубометра на человека (при наличии горячей воды) и 3,6 кубометра (при отсутствии горячей воды);
горячая вода – 1,6 кубометра на одного человека в месяц;
водоотведение – 3,6 кубометра на одного человека в месяц,
газ – при наличии плиты и горячей воды 3,3 кубометра на одного человека в месяц; при наличии плиты и без горячей воды 5,4 кубометра; при наличии газовой плиты и газовой колонки 10,5 кубометров;
электроэнергия – 70 киловатт в час в месяц на семью из одного человека.
В Минсоце добавили, что увеличенные социальные нормативы при расчете субсидий не зависят от того, сколько именно времени будут действовать ограничения, предписанные "красной" зоной.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
мэр Киева Виталий Кличко спрогнозировал введение столицы в режим "красной" зоны в связи с высокой заболеваемостью в регионе;
при этом ограничения коснутся не всех киевлян, а только тех, кто не прошел вакцинацию.