В 'красных' зонах Украины будут по-новому начислять субсидии: в Минсоце раскрыли детали

Начисление субсидий для украинцев, которые проживают в регионах, где объявлена "красная" зона карантина, будет проводиться по увеличенным нормам. Социальные нормативы на получение государственной помощи на оплату коммунальных тарифов на 50%.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социальной политики. Сейчас украинцы получают субсидии на оплату услуг на электричество, газ, холодную и горячую воду, а также водоотведение.

Уже в октябре потребители из регионов с "красным" уровнем эпидемиологической опасности будут получать субсидии по завышенным социальным нормативам. В частности, речь идет о таких, которые на сегодня выглядят так:

Видео дня

холодная вода – 2 кубометра на человека (при наличии горячей воды) и 3,6 кубометра (при отсутствии горячей воды);

горячая вода – 1,6 кубометра на одного человека в месяц;

водоотведение – 3,6 кубометра на одного человека в месяц,

газ – при наличии плиты и горячей воды 3,3 кубометра на одного человека в месяц; при наличии плиты и без горячей воды 5,4 кубометра; при наличии газовой плиты и газовой колонки 10,5 кубометров;

электроэнергия – 70 киловатт в час в месяц на семью из одного человека.

В Минсоце добавили, что увеличенные социальные нормативы при расчете субсидий не зависят от того, сколько именно времени будут действовать ограничения, предписанные "красной" зоной.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: