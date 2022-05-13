В Испании властям удалось обнаружить активы 15 российских олигархов. Все они находятся под санкциями ЕС. Среди их активов: недвижимость, яхты и счета.

Об этом со ссылкой на представителя испанской власти, который курирует реестры собственности, сообщает издание Reuters.

"Они уже начали перемещать эти пакеты, особенно в испанских компаниях, или пакеты или акции в иностранных компаниях", – сказал глава отдела по предотвращению отмывания денег Генерального совета нотариусов Гарсия Фресно.

"Мы обнаружили около 15 человек из этого (санкционного) списка ЕС и еще 105 человек, связанных с ними или членами их семей (...) В списке есть менее известные люди, но некоторые из них были одними из самых известных", – пояснил он.

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Российские олигархи имели доли как минимум в 10 испанских и 13 иностранных компаний. Также у них нашли 3 роскошные яхты и 23 объекта недвижимости. А компании, которыми владеют россияне, оформили на себя еще 35 объектов недвижимости.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Япония подготовила новый санкционный список из 70 компаний из РФ и 130 россиян. Ограничения, в том числе, ввели против премьер-министра России Михаила Мишустина.