Против премьера России ввели санкции: в Японии подготовили новый "черный список"

Япония подготовила новый санкционный список из 70 компаний из РФ и 130 россиян. Ограничения, в том числе, ввели против премьер-министра России Михаила Мишустина.

Об этом сообщает издание ВВС. Санкции также коснулись заместителя секретаря Совета безопасности РФ Рашида Нургалиева, родственников приближенного к Путину предпринимателя Геннадия Тимченко, представители т.н. "ДНР" и "ЛНР".

"Токио также ввел экспортные санкции в отношении компаний оборонного сектора - концерна "Алмаз-Антей", корпорации "Тактическое ракетное вооружение", ВНИИ "Эталон" и других. В общей сложности в японские санкционные списки теперь входит более 700 граждан России и Беларуси, а также более 200 организаций", – говорится в публикации.

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Ранее США ввели санкции против российских оккупантов, которых подозревают в совершении зверств в Буче. Они попали в список 2596 российских и 13 белорусских военных, которые больше никогда не смогут получить американскую визу.

Как сообщал OBOZREVATEL, высокопоставленный американский чиновник считает, что самые "свежие" санкции США против России являются реализацией озвученного ранее президентом Байденом плана по удушению экономики РФ. Они фактически "выдавливают" ее из финансово-экономической системы мира.