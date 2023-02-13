В Херсонской области из-за обстрелов повреждено железнодорожное полотно: маршрут одного из поездов изменили

В Херсонской области в результате обстрела страной-террористкой Россией повреждено железнодорожное полотно. Поэтому конечной остановкой поезда №102/101 Киев – Херсон будет город Николаев.

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Из Николаева в Херсон украинцев доставят автобусными шаттлами. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

"Имеем дополнительные автобусы от Николаевской ОВА, поэтому довезем более 50 пассажиров поезда 102/101 Киев-Херсон до конечной станции быстрее", – добавили в компании. пассажиров будут ожидать:

на вокзале в Николаеве, чтобы доставить в Херсон;

на вокзале в Херсоне для херсонцев, ожидающих посадку на этот поезд около 14:00 (до поезда в Николаеве).

В "Укрзалізниці" отметили, что ремонт пути уже в процессе, о возможных изменениях в последующих рейсах будут сообщать дополнительно. Движение поездов продолжат.

Ранее стало известно, что в Киеве 14, 18 и 19 февраля будет курсировать экспресс для влюбленных. Во время поездки можно будет отведать блюда от известного украинского шеф-повара Евгения Клопотенко.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци". Найти "Поезд к тебе" можно в мобильном приложении по запросу "Киев-Пассажирский" – "Киев-Романтический". "Как насчет романтического путешествия по Киеву с вкусным ужином и под настоящим паровозом? Мы предлагаем именно такой оригинальный вариант праздничного досуга. В новеньком вагоне, купе на двоих, под романтическую музыку, с возможностью заказать специальное меню от известного украинского шеф-повара Евгения Клопотенко, который также угощает первых лиц наших дипломатических рейсов", – рассказали в пресс-службе.

OBOZREVATEL сообщал, что 16 февраля второй год подряд в Украине отмечают День единения украинского народа. В честь праздника "Укрзализныця" решила уже второй раз запустить "Поезд единения". Он проедет всю нашу страну с запада на восток, объединив девять областей.

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