'Укрзалізниця' второй раз запускает 'Поезд единения': проедет 9 областей от Ужгорода до Краматорска

16 февраля второй год подряд в Украине будут отмечать День единения украинского народа. В честь праздника "Укрзалізниця" решила уже второй раз запустить "Поезд единения". Он проедет всю нашу страну с запада на восток, объединив в этот раз девять областей.

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Об этом сообщает "Укрзалізниця" в Telegram. Маршрут в этом году проложили от Ужгорода на Закарпатье до Краматорска на Донетчине.

"Поезд единения" №104/103 отправится из Ужгорода 16 февраля в 11:45. Жителей города приглашают на выставку и отправку поезда, перед которой они могут подписать специальные железнодорожные открытки. Их поезд через всю страну доставит в Краматорск непосредственно в руки украинских воинов, которые прямо сейчас защищают Украину от оккупантов.

На нескольких станциях все желающие смогут встретить поезд и подписать послания нашим защитникам:

Мукачево – в 13:05;

Свалява – в 13:40;

Воловец – в 14:19;

Лавочная – в 14:59;

Славское – в 15:21;

Львов – в 17:30;

Полтава-Южная – в 6:22;

Лозовая – в 8:50;

Славянск – в 11:13.

Поезд прибудет в Краматорск в 11:40 17 февраля.

Из Краматорска обратно во Львов поезд №103/104 отправится 17 февраля в 12:40. Прибудет во Львов "Поезд единения" в 6:25 18 февраля. Билеты на этот рейс уже можно приобрести в приложении "Укрзалізниці", а также в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов Украины.

"В этом году Поезд единения имеет для нас особую ценность: за 12 месяцев, прошедших от запуска прошлого поезда, мы действительно почувствовали, какую силу имеет объединена нация. Продолжая это мысль, с благодарностью к тем, кто защищает нашу страну, 16 февраля в 9:00 мы откроем фотовыставку "Единство ради будущего" на железнодорожном вокзале Ужгорода. Выставка расскажет об этапах и особенностях эвакуации детей поездами "Укрзалізниці" из разных уголков Украины", – сказано в сообщении

Напомним, что первый "Поезд единения" 16 февраля 2022-го года провез флаг Украины через 12 областей нашего государства от Рахова на Закарпатье до Мариуполя на Донетчине. Флаг тогда передали украинским морякам, однако где он сейчас – неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" восстанавливает сообщение №802/801 Черновцы – Львов через Тернополь, Залещики и Чертков. Перевозка пассажиров будет временно осуществляться вагонами сидячего типа вместо современных дизельных поездов ДПКр-3.

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