В Киеве в честь Дня влюбленных будет курсировать специальный экспресс: известны подробности

В Киеве 14, 18 и 19 февраля будет курсировать экспресс для влюбленных. Во время поездки можно будет отведать блюда известного украинского шеф-повара Евгения Клопотенко.

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Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці". Найти "Поезд к тебе" можно в мобильном приложении по запросу "Киев-Пассажирский" – "Киев-Романтический".

"Как насчет романтического путешествия по Киеву с вкусным ужином и под настоящим паровозом? Мы предлагаем именно такой оригинальный вариант праздничного досуга. В новеньком вагоне, купе на двоих, под романтическую музыку, с возможностью заказать специальное меню от известного украинского шеф-повара Евгения Клопотенко, который также угощает первых лиц наших дипломатических рейсов", – рассказали в пресс-службе.

В "Укрзалізниці" отметили, что поездка на экспрессе будет длиться 2,5 часа по кольцу вокруг Киева. Она начнется и завершится на Центральном железнодорожном вокзале. Отправление 14 февраля в 18:56, а по выходным, 18 и 19 февраля, в 12:56. Стоимость билета – 211 гривен, они есть только в официальном приложении, но их количество очень ограничено.

"Ужин не входит в стоимость билета, поэтому с каждым заказчиком мы свяжемся дополнительно и предложим опциональное меню от шефа. Также на борту будут доступны новая чайная коллекция "Укрзалізниці" и специальное десертное меню", – добавили в пресс-службе.

В случае воздушной тревоги после начала движения поезда, он продолжит движение до конечной остановки четко по графику.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 февраля второй год подряд в Украине отмечают День единения украинского народа. В честь праздника "Укрзалізниця" решила уже второй раз запустить "Поезд единения". Он проедет всю нашу страну с запада на восток, объединив девять областей.

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