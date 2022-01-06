В Госдепе выступили против новых санкций по 'Северному потоку-2': не стоит подрывать отношения с союзниками

В Государственном департаменте США заявили, что санкции против российского газопровода "Северный поток-2" якобы могут подорвать "объединенный фронт" европейских стран по противодействию России. Предложение о санкциях поступило от республиканца Теда Круза.

Об этом сказал представитель Госдепа Нед Прайс во время брифинга для прессы в четверг, 6 января, передает Reuters. Законопроект об ограничениях относительно "СП-2" Сенат должен рассмотреть 14 января.

По словам Прайса, введение санкций вызывает у Госдепа беспокойство.

"В случае принятия закона, он лишь подорвет единство наших европейских союзников в решающий момент, когда нам нужно выступить единым фронтом в ответ на российскую угрозу Украине", – пояснил он.

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Напомним, что сенатор-республиканец Круз предложил лидеру демократов Чарльзу Шумеру (Нью-Йорк) разблокировать подтверждение некоторых кандидатур от президента Джо Байдена на должность послов разных стран. Но в обмен должны вернуть в проект оборонного бюджета поправку по санкциям против российского "Северного потока-2".

Как сообщал OBOZREVATEL, из оборонного бюджета США исчезла поправка, которая предусматривает введение санкций против "СП-2" и окружения президента РФ Владимира Путина. Соответствующая информация появилась вскоре после переговоров главы Кремля с президентом США Джо Байденом.