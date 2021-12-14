США отказались от санкций против "Северного потока-2": что стоит за неожиданным решением и чего ждать Украине

Из оборонного бюджета США исчезла поправка, которая предусматривает введение санкций против газопровода "Северный поток-2" и окружения президента РФ Владимира Путина. Соответствующая информация появилась вскоре после переговоров главы Кремля с президентом США Джо Байденом.

Как стоит расценивать этот шаг и какая судьба ждет газопровод дальше, читайте в материале OBOZREVATEL.

Палата представителей американского Конгресса ранее с двухпартийной поддержкой утвердила свою версию оборонного бюджета США на 2022 год. В нем был ряд поправок, которые среди прочего включали санкции, связанные "Северным потоком-2". Речь идет о всех компаниях, связанных с планированием, строительством и введением в эксплуатацию газопровода. Если бы оборонный бюджет в таком виде согласовал и Сенат, то отказаться от санкций администрация Байдена уже не смогла бы.

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Ограничительные меры также должны были коснуться 35 россиян из окружения Путина. В частности, премьер-министра РФ Михаила Мишустина, главы ЦИК Эллы Памфиловой, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, бизнесменов Романа Абрамовича и Алишера Усманова. Также проект бюджета включал в себя запрет гражданам США совершать сделки, связанные с суверенным долгом России.

В Сенате мнение о санкциях разделилось. Если республиканцы хотели принять поправку в том виде, в каком она уже прошла Палату представителей, то демократы настаивали на том, что санкции нужно приберечь на случай прямого вторжения России в Украину.

Недавно на сайте Палаты представителей появилось сообщение о том, что проект военного бюджета США не содержит упоминания о санкциях по газопроводу "Северный поток-2". Публикация этого заявления практически совпала по времени с переговорами между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным. Поэтому ряд экспертов начал утверждать, что это является определенной уступкой США для российской стороны, цель которой – снижение напряжения на украинской границе. Но согласны с такой трактовкой не все.

"Думаю, не стоит связывать переговоры с этой поправкой. Поправка сама по себе, а переговоры сами по себе. Отказ от санкций – это стратегическая линия американского руководства. Она состоит в том, чтобы не усугублять отношения с Россией, не толкать отношения к кризису и избежать прямого столкновения. Америка не планировала вводить эти санкции", – считает российский эксперт по энергетическим вопросам, партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

Заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев также утверждает, что все вопросы касательно "Северного потока-2" давно согласованы американской и немецкой сторонами и никаких изменений здесь не будет: "Байден уже давно договорился с Меркель обо всем. США не собирались и не собираются вводить никаких санкций против "Северного потока-2".

Независимый эксперт Максим Белявский уверен, что решение американцев не стоит рассматривать как отказ от поддержки Украины. "Этим решением США убрали политический инструмент сдерживания "Северного потока-2" на сегодняшнем этапе. Но оно не означает, что США отказались от поддержки Украины. Как известно из открытых источников, существует договоренность между США и Германией о введении санкций против газопровода в случае вооруженной агрессии РФ. Скорее всего, то, что произошло, это вынужденная мера, на которую пошли США", – говорит он.

В ноябре немецкое Федеральное сетевое агентство BNetzA заявило о приостановлении процесса сертификации компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора транспортной сети. Официальная причина – организация работы оператора "Северного потока-2" не соответствует по юридической форме немецкому законодательству. Когда Nord Stream 2 AG уладит юридические проблемы, тогда сертификация продолжится. Но уже становится понятно, что до конца марта трубопровод сертифицирован не будет.

Белявский прогнозирует, что сертификацию возобновят не ранее, чем через два месяца: "Это мои ожидания, связанные с изменением правительства Германии, канцлера. Кроме того, сейчас весь мир, особенно страны ЕС, входят в период рождественских праздников, поэтому я считаю, что не ранее, чем через два месяца поднимется вопрос о рестарте процесса сертификации. В то же время, существует риск, что "Северный поток-2" будет запущен без сертификации, а со штрафными санкциями со стороны оператора. Но я надеюсь, такой сценарий не будет иметь место".

В свою очередь Рябцев отбрасывает вероятность запуска трубопровода без сертификации: "В проект вложили под 30 млрд евро. Потому все акционеры "Северного потока-2" заинтересованы в том, чтобы сертификация прошла идеально, чтобы все документы, которые будут подаваться, на 100% соответствовали всем требованиям. Чтобы никто ни в коем случае не мог оспорить это через какое-то время. Они будут как зайчики бегать и относить Федеральному сетевому агентству все необходимые документы".

В целом, мы снова увидели, что останавливать "Северный поток-2" санкциями никто не планирует (разве что Россия решится на новый акт агрессии в отношении Украины). При этом официальный Киев продолжает отстаивать невозможность сертификации газопровода, а временная пауза в этом процессе может дать нам новые возможности для укрепления позиций.