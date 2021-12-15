Сенат США призвал вернуть санкции против "Северного потока-2" в оборонный бюджет

Сенатор-республиканец Тед Круз (Техас) предложил лидеру демократов Чарльзу Шумеру (Нью-Йорк) разблокировать подтверждение некоторых кандидатур от президента Джо Байдена на должность послов разных стран. Но в обмен должны вернуть в проект оборонного бюджета поправку по санкциям против российского "Северного потока-2".

Круз в разговоре с журналистами сообщил, что сделал такое предложение Шумеру и поговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном 14 декабря. Об этом сообщает The Hill.

"У меня есть предложение. Оно в руках Шумера. Я разговаривал сегодня утром с секретарем Блинкеном, который очень хотел бы, чтобы транш послов, которых я предлагал "очистить", прошел", – сказал сенатор-республиканец.

Отмечается, что предложение поступило из-за того, что большинство кандидатов от Госдепартамента застряли на месте из-за блокировки. Ее ведут именно сенаторы Круз и Джош Хоули (Миссури).

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При этом Круз пообещал не торопиться с выбором до тех пор, пока администрация Байдена не наложит санкции в отношении российского скандального газопровода "Северный поток-2". Он был построен еще в сентябре 2021-го.

Демократы предложили позволить республиканцам проголосовать за поправку, поддержанную Крузом и Джимом Ришем (Айдахо) в рамках дебатов по Закону о полномочиях национальной обороны (NDAA). Однако Сенат Штатов в итоге принял документ без этих поправок.

Шумер сказал репортерам, что он сделал встречное предложение Крузу. Но отказался сообщить, что это было за предложение.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "Северный поток-2" дает Западу рычаги воздействия на РФ. Как объяснил Блинкен, президент Владимир Путин заинтересован в транспортировке газа.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Евросоюз планирует установить жесткий крайний срок для расторжения долгосрочных контрактов на поставки природного газа из РФ. Это связано с "зеленым" переходом (переход на возобновляемую энергию). В ЕС планируют закончить продление контрактов после 2049 года в результате радикальной перестройки энергорынков.

На минувшей неделе в Польше заявили: газовый рынок останется нестабильным до принятия окончательного решения по проекту "Северный поток-2". Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что он "сделает все", чтобы помешать России использовать "трубу" для ограничения потоков через Украину.