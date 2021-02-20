В ЕС призвали остановить 'Северный поток-2' до выборов в России

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" между Россией и Германией должно быть приостановлено до парламентских выборов в РФ в сентябре.

На такие действия необходимо пойти, чтобы оказать давление на Москву для демократических реформ и в качестве компромисса между европейскими сторонниками и критиками российского проекта. Об этом он сказал в комментарии Reuters.

"Заморозка может быть компромиссом", – отметил Ландсбергис.

По его словам, Литва не предлагает отменять проект, а только приостановить его.

"И продолжать, когда мы будем иметь дело с демократически избранным российским правительством. Это может фактически увеличить поддержку трубопровода", – резюмировал Ландсбергис.

Ожидается, что в понедельник, 22 февраля, министры иностранных дел стран Европы достигнут договоренности о введении санкций против союзников президента России Владимира Путина в ответ на заключение в тюрьму оппозиционера Алексея Навального

Газопроводу "Северный поток-2" уделяется все больше внимания с момента ареста Навального и заявления России о высылке европейских дипломатов.

Что известно о российском газопроводе

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Санкции США являются главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2". С 20 октября они касаются страховых и сертифицированных компаний, которые работают с судами. Без сертификации и страхования достроить и запустить газопровод не удастся. По оценке Nord Stream 2 AG, ограничения затронут более сотни европейских компаний.

Госдепартамент США опубликовал разъяснение, в котором говорится, что под американские санкции попадут не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока-2", но и те, которые занимаются модернизацией судов для его достройки и установления на них необходимого оборудования или же финансируют эти процессы.

Немецкое издание Bild считает, что США под руководством новоизбранного президента Джо Байдена сможет навсегда остановить "Северный поток-2". При этом надежды россиян на то, что новый глава государства сможет смягчить санкции, напрасны.