В 2021 году власти потратили на строительство дорог в 10 раз больше денег, чем на армию
На закупки для ремонта дорог украинское правительство в 2021 году потратило почти в десять раз больше, чем на материальное обеспечение армии. Потребности Укравтодора составили 347,7 млрд грн, а Минобороны – 36 млрд грн.
При этом за последние пять лет закупки на военные нужды провели на 147 млрд грн, а на тендеры, связанные с ремонтами дорог – на 635 млрд грн. Об этом говорится в расследовании проекта "Наші гроші".
Журналисты проанализировали данные электронной системы публичных закупок Prozorro с 2017 по 2021 год. Пять лет назад пользоваться системой начали все государственные заказчики.
Как выяснилось, за этот период Министерство обороны Украины на 63 млрд грн закупило продовольствие, топливо и обмундирование, а также провело тендеры на ремонт военной техники. Кроме того, на Государственный оборонный заказ было заложено в бюджет еще 84 млрд грн. Денежные средства тратились на боеприпасы, технику, оружие. Информация о таких закупках засекречена и проводится через Prozorro. Общая сумма на закупки за пять лет составила 147 млрд грн.
За этот же период службы Укравтодора, как утверждают расследователи, провели тендеры на 635 млрд грн. В частности, в прошлом году на асфальтирование протендерили в десять раз больше, чем на материальное обеспечение Вооруженных сил.
Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ сейчас гораздо сильнее и лучше подготовлены, чем в 2014 году, но из-за нехватки оружия с Запада и нехватки средств государственного бюджета войска потеряли даже значительные запасы основных предметов поставки, которые им понадобятся в конфликте высокой интенсивности, сообщил американский журнал Bloomberg.