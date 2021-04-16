"Укрзалізниця" закончила анализ аварии "Интерсити": уволят шестерых виновных

Поезд Интерсити сообщением Киев–Запорожье сошел с рельс из-за грубых нарушений в содержании путей, из-за чего будут уволены шесть руководителей Приднепровской железной дороги. Об этом сообщается на официальном сайте Укрзалізниці.

"Предварительные причины аварии подтвердились: грубые нарушения в содержании верхнего строения пути. За служебную халатность будут уволены 6 работников руководящего состава Приднепровской железной дороги", – сказано в сообщении.

В УЗ еще подсчитывают убытки от этого инцидента. Их должны будут возместить виновные в схождении вагонов.

Что касается виновных, то в компании приняли решение уволить первого заместителя начальника и главного инженера структурного подразделения "Служба пути", начальника и заместителя начальника структурного подразделения "Запорожская дистанция пути". Также уволят мастера, который исполнял обязанности главного инженера дистанции пути, старшего мастера и бригадира структурного подразделения "Запорожская дистанция пути".

Также за нарушение должностных обязанностей разорвут трудовой договор с заместителем директора регионального филиала "Приднепровская железная дорога" по инфраструктуре Александром Декарчуком. Он уже долгое время работает на Приднепровской железной дороге, но особенной эффективности не показывает. Так, по официальным данным УЗ, состояние инфраструктуры в этом филиале хуже, чем в среднем на железной дороге: из 5760,8 км пути, которые находятся на балансе филиала, 3386,5 км просрочено различными видами ремонтов. А это более 58,8% путей.

Напомним, шесть вагонов поезда Интерсити сошли с рельс 29 марта, поезд двигался на скорости 120 км/час. Никто из 88 пассажиров не пострадал, им была оказана только психологическая помощь.

Комментируя аварию, экс-руководитель Укрзализныци Александр Завгородний заявил, что главная задача железной дороги - это обеспечение безопасности движения и перевозок, и в аварии виноваты все - начиная с монтера пути и заканчивая председателем правления и членами Наблюдательного совета УЗ.