"Укрзалізниця" закінчила аналіз аварії "Інтерсіті": звільнять шістьох винних

Поїзд Інтерсіті сполученням Київ – Запоріжжя зійшов з рейок через грубі порушення в утриманні шляхів, через що будуть звільнені шість керівників Придніпровської залізниці. Про це повідомляється на офіційному сайті Укрзалізниці.

"Попередні причини аварії підтвердилися: грубі порушення в утриманні верхньої будови колії. За службову недбалість будуть звільнені 6 працівників керівного складу Придніпровської залізниці", – сказано в повідомленні.

В УЗ ще підраховують збитки від цього інциденту. Їх повинні будуть відшкодувати винні в сходженні вагонів.

Що стосується винних, то в компанії прийняли рішення звільнити першого заступника начальника і головного інженера структурного підрозділу "Служба колії", начальника і заступника начальника структурного підрозділу "Запорізька дистанція колії". Також звільнять майстра, який виконував обов'язки головного інженера дистанції колії, старшого майстра і бригадира структурного підрозділу "Запорізька дистанція колії".

Також за порушення посадових обов'язків розірвуть трудовий договір з заступником директора регіональної філії "Придніпровська залізниця" по інфраструктурі Олександром Декарчук. Він уже тривалий час працює на Придніпровській залізниці, але особливою ефективністю не показує. Так, за офіційними даними УЗ, стан інфраструктури в цій філії гірше, ніж в середньому на залізниці: з 5760,8 км шляху, які знаходяться на балансі філії, 3386,5 км прострочено різними видами ремонтів. А це понад 58,8% шляхів.

Нагадаємо, шість вагонів поїзда Інтерсіті зійшли з рейок 29 березня, поїзд рухався на швидкості 120 км/год. Ніхто з 88 пасажирів не постраждав, їм була надана тільки психологічна допомога.

Коментуючи аварію, екс-керівник Укрзалізниці Олександр Завгородній заявив, що головне завдання залізниці - це забезпечення безпеки руху і перевезень, і в аварії винні всі - починаючи з монтера шляху і закінчуючи головою правління і членами Наглядової ради УЗ.