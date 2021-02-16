Деньги украинцев крадут из банков: как пропадают миллионы

После новых фактов о резонансном преступлении в VIP-отделении "УкрСиббанка" в Киеве журналисты OBOZREVATEL разыскали и другие случаи. "Деньги любят тишину" оказалось не просто поговоркой – банки делают все, чтобы информация о кражах не просочилась в сеть.

О том, как из хранилищ украинских банков пропадают миллионы гривен – читайте в материале OBOZREVATEL.

Ночью 17 января 2021 г. воры проникли в отделение банка "Восток" на проспекте Шевченко, которое расположено на первом этаже жилого дома. По информации правоохранителей, это произошло около 5 часов утра.

Преступники беспрепятственно забрали из кассы почти 900 тысяч гривен, около 30 тыс. долларов, более 8 тыс. евро и скромные 5 тысяч российских рублей. Также преступники вскрыли ячейки клиентов, однако что именно пропало из депозитарных ящиков и сколько средств украдено – пока неизвестно.

Источник OBOZREVATEL говорит, что это отделение охраняла СБ "СОБ" ("Служба общественной безопасности").

"Группа быстрого реагирования охранной компании, по моей информации, два раза выезжала на срабатывание сигнализации. Сотрудники "СОБ", не заметив ничего необычного (физических следов взлома), уезжали. А в это время там стоял автомобиль, из которого преступники вели наблюдение", – рассказал наш собеседник.

По его словам, владелец банка якобы высказал претензии охранной компании и вел речь о возместить всех украденных средств.

"Однако владелец "СОБ" отказался, аргументировав это тем, что в банке устаревшая система сигнализации, которая постоянно давала ложные срабатывания. И что об этом охранная компания неоднократно предупреждала. В общем, говорят, что бизнесмены сейчас решают вопрос между собой, стараясь не привлекать к этой теме лишнего внимания", – добавил источник.

Также, по его словам, одной из версий, которую отрабатывают правоохранители, является причастность к преступлению или бывших, или нынешних сотрудников банка (возможно, службы безопасности учреждения).

В мае 2020 года 58-летний житель Черкасской области обнаружил пропажу 200 тысяч долларов из индивидуального сейфа, который он арендовал в киевском отделении банка "Альянс" на ул. Ильинской.

Выяснилось, что мужчина арендовал ячейку за шесть месяцев до кражи. Причем деньги положил туда в присутствии ответственных лиц банка.

"В январе клиент потерял ключ от ячейки в банковском хранилище, о чем сразу же сообщил в "Альянс". А когда в мае вместе с адвокатом пришел за деньгами, то оказалось, что они исчезли", – сообщил источник OBOZREVATEL.

В 2020 году произошло еще одно "яркое" преступление – на этот раз в отделении PINbank ("Первый инвестиционный банк") на ул. Серпова в Харькове.

Как рассказал источник OBOZREVATEL, 42-летняя женщина арендовала депозитную ячейку в банковском хранилище, куда положила 150 тысяч долларов и около 100 тысяч гривен.

Два месяца она не заглядывала в депозитарий, а в марте 2020 г. обнаружила, что ячейка пуста. Причем от индивидуального сейфа было всего два ключа: один у клиентки, а второй у сотрудников PINbank.

"Изюминку истории придает то, что дама, потерявшая более 4 млн грн., работает обычным кассиром в сети пунктов обмена валют", – сообщил источник.

Помимо ЧП в 2020 г в VIP-отделении этого банка в Киеве, когда воры проникли в депозитарий и обчистили 17 ячеек клиентов, еще один случай произошел в Запорожье. В отделении "УкрСиббанка" на ул. Рекордной в 2019 году женщина лишилась крупной суммы.

Но тут схема была иной. Оказалось, что в отделение пришел некий человек, который предъявил якобы нотариально заверенную доверенность от женщины, арендовавшей ячейку.

После того, как человек достал чужие 160 тысяч долларов и килограмм золота, то спокойно покинул хранилище.

Рассчитывать на возврат денег и ценностей в подобных случаях можно только если вы арендовали ячейки с договором ответственного хранения.

Если будет сделана опись всего содержимого, то в случае кражи вы сможете предъявить претензии непосредственно банку, а не ждать пока полиция разыщет преступников.

Если же хотите полной конфиденциальности, чтобы никто не знал что именно вы храните, тогда нужно принять все риски и быть готовому к потере своих "сокровищ".