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Украинцы, дома которых разрушили рашисты, смогут сами выбрать, где получить новое жилье

Владимир Пазий
Экономика
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Шуляк заявила, что владельцы разрушенного жилья смогут самостоятельно выбрать, где получить новое жилье

Украинцы, жилье которых разрушили рашисты, смогут самостоятельно выбрать, где хотят получить новое жилье. Такой механизм заложен в законопроект № 7198 о возмещении разрушенного и поврежденного жилья.

"Разрушенные частные жилые дома, садовые и дачные дома будут восстанавливаться государством на земельном участке, где они размещались. Что касается квартир – на том же участке, где стоял многоквартирный дом, может быть построен аналогичный. Он также может быть построен в том же квартале или микрорайоне. Но мы специально не ограничиваем привязку к месту жительства – так что люди смогут сами выбрать населенный пункт, где хотят жить", – рассказала соавторка документа, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк в эфире телемарафона.

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Она также добавила, что населенный пункт, где украинцы получат новое отстроенное жилье, должен соответствовать населенному пункту, где он жил до войны, по определенным характеристикам. В частности – по количеству населения. Ведь цена квадратных метров в больших и небольших городах значительно разнится.

"Если человек из меньшего города захочет жить, например, в Киеве – мы предусмотрели механизм доплаты за жилье. Однако у нас есть вера, что люди в основном возвращаются в свои дома", – отметила Шуляк .

По ее словам, законопроект предполагает компенсацию за разрушенные частные дома, квартиры, а также недостроенные объекты – но только если в них уже были возведены несущие и внешние ограждающие конструкции. "То есть компенсация будет предоставлена ​​только в случае, если в поврежденном/уничтоженном жилом доме были построены все этажи и стены", – объяснила политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине долги за коммуналку начисляют даже за те квартиры и дома, которые пустую или даже разрушены. Механизм начисления происходит автоматически: если потребитель не передает показания счетчика, то для подсчета используют социальный норматив потребления.