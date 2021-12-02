Украинцев обяжут платить 18% налога при покупке авто или жилья: Гетманцев раскрыл суть инициативы

В Украине разрабатывают законопроект, согласно которому граждан могут обязать уплачивать налог в 18% от покупки квартиры или автомобиля. Норма будет касаться тех украинцев, которые не смогут объяснить происхождение средств.

О такой инициативе рассказал глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в интервью изданию Forbes. По его словам, документ разрабатывают в Министерстве финансов Украины.

Народный депутат объяснил, как это будет работать. Речь идет о том, что если сумма приобретенного автомобили или недвижимости будет значительно превышать доходы человека, то налоговая будет направлять ему запрос. Если объяснить происхождения средств не удастся, то придется платить налог.

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Как добавил Гетманцев, налоговая будет видеть покупку в реестре и сравнивать с доходами.

Политик также добавил, что большинство трудоспособных украинцев не показывает свои доходы. За прошлый год – это 10 миллионов человек.

Отметим, в Украине с 2022 года будут введены косвенные методы налогового контроля. В результате будут проверять большие расходы и если они не совпадают с легальными доходами, будут дополнительно платить с него налог, рассказал кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский. По его словам, уже сейчас налоговая располагает информацией об остатках средств на счетах граждан в банках.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 сентября украинцам начали начислять штрафы за неуплату налогов на квартиру. Размер штрафа зависит от того, как сильно был просрочен платеж.

Те, кто не может заплатить, вправе обратиться за рассрочкой. Для этого нужно обратиться в свою налоговую по месту регистрации.