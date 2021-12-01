Все расходы украинцев проверят: налоговая введет новые методы контроля

В Украине с 2022-го введут непрямые методы налогового контроля. В результате будут проверять крупные расходы и если они не совпадают с легальными доходами, дополнительно платить с него налог.

Как рассказал в комментарии OBOZREVATEL кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский, уже сейчас у налоговой есть информация об остатках средств на счетах граждан в банках. Также она имеет доступ к имущественным реестрам. Кроме того, налоговая ведет базу официальных доходов граждан и сумм уплаченных налогов. Также не исключено, что в дальнейшем продавцов товаров обяжут сообщать налоговую о совершенных гражданином крупных покупках.

Видео дня

"Такая система тотального контроля и вмешательства в частную жизнь вряд ли понравится гражданам", – говорит Хмелевський. По словам эксперта, косвенные методы налогового контроля применяются в ряде стран мира, в частности в США, Германии, Франции, Великобритании и т.д. Там граждане должны документально подтверждать доходы и крупные расходы. В случае несовпадения или отсутствия документов налоговая имеет право самостоятельно рассчитать сумму налога и требовать его уплаты.

"Однако такие методы неэффективны, создают постоянные конфликты налогоплательщиков и налоговой, приводят к длительным и затратным судебным процессам, усиливают стремление граждан уклоняться от уплаты налогов и переезжать в страны с более мягким налоговым законодательством", – добавляет эксперт.

Напомним, как писал OBOZREVATEL, также с 1 сентября украинцам начали начислять штрафы за неуплату налогов на квартиру. Размер штрафа зависит от того, как сильно был просрочен платеж.

Те, кто не может заплатить, имеют право обратиться за рассрочкой. Для этого нужно обратиться в свою налоговую по месту регистрации.

Также в следующем году минимальную зарплату запланировали повысить всего на 200 грн. Это вызвало большую волну возмущения как среди населения, так и среди экспертов.