Украинцев массово задерживают на границе с поддельными COVID-сертификатами

В Украине правоохранительные органы объявили о подозрении в подделке и использовании COVID-сертификатов двум жителям Тернопольщины. Липовые документы украинцы предъявили при пересечении госграницы на пункте пропуска "Устилуг" (Волынская область). Это уже далеко не первый случай, когда граждан задерживают с фейковыми сертификатами.

Поддельные COVID-сертификаты обнаружили пограничники в декабре на пункте пропуска "Устилуг" Владимир-Волынского района. Об этом сообщается на портале МВД 12 января.

Позже выяснилось, что 40-летний и 22-летний жители Тернопольской области изготовили фиктивные документы самостоятельно. Граждане вакцинацию не проходили, так как сведений об этом в реестре нет.

Ранее во время пересечения границы в международном пункте пропуска "Порубное" житель Черновцов предъявил фейковый сертификат о вакцинации. Так, 34-летний черновчанин изготовил международное свидетельство о COVID-вакцинации с помощью домашней компьютерной техники.

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Нарушителю грозит до двух лет ограничение свободы. Об этом 10 января сообщалось на портале МВД.

Еще 4 января в Украине разоблачили масштабную схему изготовления фейковых международных COVID-сертификатов. Для создания подделок злоумышленники даже создали в Закарпатской области собственную подпольную типографию. Мошенники зарабатывали сотни тысяч гривен.

Каждый месяц фигуранты дела подделывали тысячи меддокументов. Также злоумышленники изготавливали и липовые справки об отрицательных результатах ПЦР-тестирования. Поддельные документы "заверялись" фейковыми печатями, QR-кодами и сфальсифицированными подписями семейных врачей.

И это далеко не одиночные случаи подделки COVID-документов. Ранее в стало известно, что медика и полицейского подозревают в организации схемы о подделке сертификатов о COVID-вакцинации. Поиском "клиентов" занимался сотрудник правоохранительных органов, а врач вносил сведения в систему Helsi.

OBOZREVATEL ранее сообщал, что в Черкассах разоблачили врача, который продавал поддельные справки о вакцинации от COVID-19. За один сертификат он просил от 2500 до 5000 грн.