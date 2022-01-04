Зарабатывали сотни тысяч гривен. В Украине накрыли крупный конвейер по продаже COVID-сертификатов

В Украине разоблачили масштабную схему изготовления фейковых международных COVID-сертификатов. Для создания подделок злоумышленники даже создали в Закарпатской области собственную подпольную типографию. Мошенники зарабатывали сотни тысяч гривен.

Каждый месяц фигуранты дела подделывали тысячи меддокументов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ на YouTube-канале.

Также злоумышленники изготавливали и липовые справки об отрицательных результатах ПЦР-тестирования. Поддельные документы "заверялись" фейковыми печатями, QR-кодами и сфальсифицированными подписями семейных врачей.

Видео дня

Всю поддельную документацию фигуранты продавали своим "клиентам". Последних искали через своего сообщника в одном из медучреждений области.

Как выяснили в СБУ, схему организовали четыре местных жителя. Среди них – представители коммерческой структуры и районной автошколы, там злоумышленники и обустроили свою нелегальную типографию.

В ходе обысков в типографии были найдены:

поддельные международные свидетельства о COVID-вакцинации;

отрицательные ПЦР-тесты;

поддельные печати;

электронные носители информации и средства связи с доказательствами незаконной деятельности.

Ранее сообщалось, что в Украине медика и полицейского подозревают в организации схемы о подделке сертификатов о COVID-вакцинации. Поиском "клиентов" занимался сотрудник правоохранительных органов, а врач вносил сведения в систему Helsi.

Стоимость фейкового документа зависела в первую очередь от названия вакцины. В среднем мошенники просили от 4 до 5 тыс. гривен.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Черкассах разоблачили врача, который продавал поддельные справки о вакцинации от COVID-19. За один сертификат он просил от 2500 до 5000 грн.