Украинцам пересчитали стоимость доставки газа: кто заплатит с января в два раза больше

В Украине с января 2023-го пересчитали стоимость доставки газа. Тарифы не изменили, но вот суммы в платежках изменились практически у всех. Некоторым украинцам придется платить в два раза больше.

Видео дня

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, пересчет стоимости доставки газа происходит ежегодно с января месяца. Доставка – одинаковая сумма, которую платят ежемесячно, независимо от того, сколько голубого топлива использовали. Однако на самом деле платежка тесно связана с объемами потребления, но не за прошедший месяц, а за прошедший отопительный год.

Отопительный год – с января позапрошлого по январь прошлого года. И если вы за этот период потратили больше газа, то больше придется платить и за доставку. Значительное (в разы) увеличение потребление может быть в ситуациях:

если у вас индивидуальное газовое отопление в многоквартирном доме, соседи выехали и теперь приходится жить с холодными стенами от соседей;

если вы вместо электрического бойлера установили газовый;

если вы используете газовую конфорку для обогрева помещения (что нарушает правила безопасности).

За что вообще нужно платить? В Украине в результате реформы рынка газа разделили функции продажи и доставки газа. Благодаря этому потребитель может выбирать, у кого покупать газ (любой продавец имеет доступ к инфраструктуре). Однако содержание газовой сети, обслуживание, ремонты, расчет объемов потребления – за все это нужно платить. Украинцы платили за это и раньше, но тогда продавец и доставлял газ, выбора, у кого покупать голубое топливо, не было, а сама доставка входила в общий тариф.

"За основу берется объем потребления газа в течение "газового года". Это промежуток времени с начала октября до конца сентября. Сумма кубов газа, потребленного за год, умножается на тариф на доставку. Результат делится на 12 равных платежей, которые выплачиваются ежемесячно в течение года", – пояснили в пресс-службе Региональной газовой компании.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поки що експерти не бачать причин скуповувати долари. Більш вигідним варіантом фахівці вважають вкладення заощаджень у гривневі ОВДП (облігації внутрішньої державної позики України).