Опалення електроенергією подорожчає удвічі: українцям показали нові тарифи

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, скасувала пільговий тариф для українців, які користуються електричним опаленням.

Унаслідок цього опалення подорожчає удвічі. Про це у Facebook повідомив адвокат Володимир Тимошин.

"Чергові "покращення". НКРЕКП видала нову постанову (буде опублікована сьогодні, якраз під Різдво). З 06.01.2021 року скасовано пільговий тариф для споживачів, які користувалися електроопаленням", – пише Тимошин.

За його словами, з першого жовтня до першого квітня діяв тариф 0,9 грн вдень і 0,45 грн вночі (за двотарифного лічильника) до 3000 кВт на місяць. Новий тариф становить 1,68 грн удень і 0,9 грн вночі.

"Свого часу споживачі (переважно це приватний сектор) відмовилися від газу, придбали електрокотли, перейшли на електроопалення, повіривши державі. У зимовий період оплата становила в середньому 2500-3000 грн. Тепер це буде 5000-6000 грн. З Новим роком! З Різдвом. З Новими тарифами!" – резюмував Тимошин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні скасували пільговий тариф на електроенергію, тож перші 100 кВт*год струму подорожчають у 1,86 раза. Крім того, в уряді вже розробляють проєкт нового перегляду цін, який, імовірно, ухвалять після закінчення опалювального сезону.

Отже, зараз розглядається такий варіант: