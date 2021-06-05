Украинцам готовят новые налоги? Розенко сказал, где взять деньги на накопительную систему

Введение накопительной пенсионной системы будет касаться не нынешнего, а будущих поколений пенсионеров в Украине. Повышение налогов для работников и работодателей для получения необходимых финансовых ресурсов недопустимо.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал экс-министр социальной политики Украины Павел Розенко. "Накопительная система должна осуществлять взносы из ныне действующих налогов", – подчеркнул он.

"Надо четко сказать украинцам о том, что не говорит им правительство: что вопрос накопительной пенсионной системы – этот вопрос будущих поколений пенсионеров. То есть людей, которым сегодня 40 лет или меньше. Что касается нынешних категорий пенсионеров или людей, которые старше 40 лет, к сожалению, нынешняя власть ничего реального предложить не может и не хочет", – сказал экс-министр.

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Он признал, что накопительную систему действительно следует вводить в Украине, но по поводу инициативы действующего правительства возникает ряд вопросов. "Первый вопрос: историю о накопительной системе от нынешней власти я слышу два года, но пока окончательного варианта закона мы так и не видим. Второе – принципиальный вопрос: накопительная пенсионная система не должна привести к повышению налогов в Украине".

По словам Розенко, правительство могло бы обеспечить финансирование накопительной системы не за счет введения новых налогов, а более рационального использования уже существующих.

"Есть другие налоги, которые мы платим и не влияющие на Пенсионный фонд. Налог на доходы физических лиц – 17%. Вы знаете, куда они идут? Нет, никто не знает, где он девается, этот НДФЛ. Мы платим НДС с каждого приобретения товара и услуги. Мы платим 1,5% военного сбора. Так может, на базе реформирования этих налогов и сформировать доходы накопительной системы? И не надо ничего брать из Пенсионного фонда", – предложил экс-чиновник.

"Но по моей информации правительство рассматривало вопрос повышения налогов для работников и работодателей, чтобы направить эти средства в накопительную систему", – отметил он.

В этом контексте Розенко заявил, что "повышение налогов сегодня в Украине во время кризиса – это путь в никуда". "Это еще больше осложнит ситуацию в экономике страны и не даст необходимого экономического роста, чтобы росли и зарплаты, и пенсии, и благосостояние украинцев".

Как писал OBOZREVATEL, законопроект о накопительных пенсиях не дошел до голосования в сессионном зале Верховной Рады. Его отклонил профильный комитет.