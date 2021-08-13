Украинских экспортеров призвали готовиться к кризисным спадам

Мировая торговля приходит в себя после коронакризиса, такие же тенденции наблюдаются и в Украине. Так, за 6 месяцев этого года на треть вырос экспорт отечественных товаров по сравнению с этим же периодом 2020-го, его сумма достигла почти 30 млрд долл.

Половина всего украинского экспорта - продовольственное и металлургическое сырье, говорится в сюжете "5 канала".

Как отметил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак, на наш сырьевой экспорт есть благоприятная конъюнктура.

"Но дальше природные колебания цен опустит цену, и не надо рассчитывать, что, например, весь следующий год у нас будет благоприятная конъюнктура на наш сырьевой экспорт", — заявил он.

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Как отмечается в сюжете, наибольшая экспортная позиция - зерновые и масличные культуры. Тендеры на новый урожай пшеницы уже объявили Филиппины, Япония, Алжир и Корея. Однако покупатели сдержанны - выжидают более дешевых цен.

Кроме того, для украинских производителей существуют дополнительные риски. Прежде всего - подорожание газа, которое негативно влияет на конкурентоспособность отечественной металлургии.

"В любом случае украинским производителям, лидирующим в экспорте, уже сейчас советуют готовиться к возможным кризисным спадам", — отмечается в сюжете.