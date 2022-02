Украинская машиностроительная компания вышла на рынок Индии

Машиностроительная компания Corum Group, входящая в состав ДТЭК Энерго, вышла на рынок Индии. Компания выполнит комплексную поставку механизированного забойного комплекса для Bharat Coking Coal Ltd, который входит в состав крупнейшей угледобывающей компании в мире Coal India Ltd.

"Сотрудничество с Coal India Ltd, годовая добыча которой составляет более 600 млн тонн, – один из важнейших контрактов в рамках реализации Стратегии 2030 компании Corum Group. Контракт осуществляется в рамках четырехстороннего соглашения с частной компанией Indu Projects Ltd и государственных предприятий Singareni Collieries Company Ltd и Bharat Coking Coal Ltd", - указано в сообщении.

По словам генерального директора Corum Group Михаила Потапова механизированный комплекс поможет вести результативную добычу угля в сложных горно-геологических условиях, и еще в одной стране оценят эффективность оборудования и экспертизу компании. Подписание контракта состоялось в Посольстве Украины в Индии, Нью-Дели.

Поставка механизированного забойного комплекса в Индию от Corum Group будет включать как собственные решения, так и интегрированные решения других компаний. В нее входят: 149 секций крепи ДТМ 20/43 производства "Корум ДрМЗ", конвейерное оборудование (забойный, штрековый и ленточный) - производства "Корум Свет Шахтера", очистной комбайн Eickhoff, насосные станции KAMAT и комплект электрооборудования.

В компании также рассказали, что Bharat Coking Coal Ltd планирует вести добычу угля на шахте Moonidih не менее 9 лет. Поэтому в первую очередь, рассматривались предложения компаний, у которых будет гарантированный рынок сбыта продукции в ближайшее десятилетие. У Corum Group, как одного из бизнесов ДТЭК Энерго с собственными шахтами, было очевидное преимущество перед другими участниками.

Механизированный комплекс начнет работать в шахте уже в начале 2023 года. Ожидается, что новое оборудование сможет увеличить добычу до 2,5 млн т угля в год, а для обучения шахтеров правильному пользованию оборудованием, Corum Group направит команду своих специалистов в Индию на полгода.

Ранее в компании заявили, что в январе текущего года Corum Group, в рамках стратегии 2030 и планам по диверсификации продуктового портфеля, подписал первый контракт на литовском рынке. Машиностроительная компания изготовит и поставит запасные части для АО "Литовская железная дорога".