Украине нужно менять подход к внедрению эконормативов, промышленность может остановиться, – Грищенко

Если в Украине внедрить европейские экологические нормативы, вся металлургическая отрасль будет остановлена, поэтому необходимо менять подход.

Об этом заявил экс-первый заместитель Министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко, комментируя законопроект 4167 о промышленном загрязнении, который уже в третий раз отправился на доработку в Комитет Рады по экологии.

"У нас разные в принципе структуры металлургического производства. И распространять на нашу металлургию те нормативы на выбросы, которые действуют на Западе – это значит автоматически остановить нашу металлургию", - сказал Грищенко.

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По его словам, металлургия в Украине, в отличие от европейских стран, является многостадийной - включает доменное производство, производство чугуна и производство стали – и наибольшие выбросы происходят на первой из них.

"У нас, вообще везде, где есть металлургическое производство такого так называемого полного цикла, - везде основные выбросы происходят на первой стадии аглодоменного производства. На второй стадии в меньшей степени, хотя, когда было мартеновское производство, у нас оно тоже сейчас почти сведено к нулю, проценты некие только остались мартеновского производства. А за рубежом наоборот. Они работают, от нас получая заготовку фактически, и перекатывают ее в нужную товарную продукцию. То есть, у них сегодня осталась стадия прокатного производства", - объяснил Грищенко.

Именно поэтому Украине нужно при разработке новых экологических норм учитывать, прежде всего, состояние отечественной промышленности, и подходить к вопросу взвешенно – тем более, что Соглашение об Ассоциации Украины и ЕС содержит такие возможности.

"Нам надо по-другому подходить, поменять принципиальные подходы к этому процессу", - подчеркнул Грищенко.

Ранее координатор Комитета экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации Ольга Бойко подчеркнула: экомодернизация в странах ЕС проводилась при мощной поддержке государств, которые предоставили предприятиям более 450 млрд евро, а в Украине ее хотят провести исключительно за счет бизнеса.

В свою очередь народный депутат Украины Муса Магомедов заявил, что нормы законопроекта №4167 противоречат принципам локализации и Соглашению об ассоциации Украины с ЕС, поскольку фактически лишают украинских производителей оборудования возможности участвовать в программе экомодернизации. Так, нормы законопроекта предусматривают внедрение европейского сборника наилучших технологий и методов (НДТМ), а не его адаптацию под украинскую реальность.