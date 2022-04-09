Украина рассчитывает на интеграцию транспортной системы в систему Евросоюза: заявление Кубракова

Украина рассчитывает на поддержку ЕС в процессе интеграции нашей железнодорожной и автотранспортной систем в системы блока, поскольку наше государство – важнейший поставщик различной продукции и товаров в Европейский союз, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков. Также он добавил, что сейчас власти делают все возможное для восстановления цепочки поставок продукции для главных предприятий в нашей стране.

"Наша промышленность и аграрный сектор сейчас восстанавливают мощности. Значительная часть – уже в работе", – рассказал Кубраков во время заседания Совета Евросоюза.

Также министр отметил, что в Украине стартовал процесс восстановления городов и транспортной инфраструктуры. Речь идет о разрушенных мостах, дорогах, ж/д путях. Он указал, что власти будут просить приобщаться западных партнеров к восстановлению государства.

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"Новые проекты, технологии, компании, а также материалы – мы рассчитываем на поддержку. Сейчас уже несколько государственных инициатив, которые будут касаться консолидации сил мировых проектных и подрядных организаций, архитектурных бюро и архитекторов городов, а также волонтеров", – заявил Кубраков.

Напомним, в Киевской области сотрудники дорожных служб начали восстанавливать дороги и мосты, которые были разрушены российскими оккупантами. В частности, временную переправу обустраивают на автодороге Р-30 на подъезде к Ирпеню.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, только в Черниговской области из-за боевых действий было повреждено 626 км дорог

"Начинаем восстанавливать дороги и мосты, разрушенные русской армией. На автодороге Р-30 на подъезде к Ирпеню обустраивается временная переправа. Параллельно идет подготовка к строительству нового моста, которое начнется в ближайшее время. Работаем, чтобы автодороги стали снова безопасны! На трассе Киев-Чоп проводится ямочный ремонт", – рассказал Тимошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам, которые переехали в другие регионы, для получения помощи за март нужно до 14 апреля зарегистрироваться. Размер помощи на семью зависит от количества человек.