В Минсоцполитики рассказали, как украинским беженцам получить выплату

Украинцам, которые переехали в другие регионы, для получения помощи за март нужно до 14 апреля зарегистрироваться. Размер помощи на семью зависит от количества человек.

Об этом со ссылкой на заявления министра соцполитики Марины Лазебной сообщило издание Факты. Так, зарегистрироваться в качестве переселенца можно в органах соцзащиты, в Центрах предоставления административных услуг, у уполномоченного лица общины.

Кроме того, вскоре, как отмечает политик, зарегистрироваться в качестве беженца можно будет и в приложении Дія. Размер помощи:

2 тыс. грн на взрослого;

3 тыс. грн на ребенка.

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Кто может получить:

украинцы которые вынужденно сменили место жительства из-за войны;

зарегистрировались в качестве переселенцев в новом населенном пункте.

Управление верховного комиссара ООН вместе с "Укрпочтой" выделило средства на помощь для 360 тыс. переселенцев в размере 2,2 тыс. грн на каждого в течение трех месяцев. Платить эту сумму будут ежемесячно. Например, если в семье три человека, то ежемесячно можно будет получать 6,6 тыс. грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в приложении Дія до 1 апреля есть возможность подавать заявку на получение 6,5 тыс. грн. Деньги могут получить те украинцы, которые из-за агрессии России потеряли возможность зарабатывать.