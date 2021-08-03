Украина получит от МВФ 2,7 млрд долларов: названы сроки

Украина получит от Международного валютного фонда 2,7 миллиарда долларов США. Выдачу средств согласовал Совет исполнительных директоров фонда, распределив 650 млрд между странами-членами.

Об этом 3 августа в Facebook сообщил pаступник исполнительного директора в МВФ от украинского государства Владислав Рашкован.

"Вечером 2 августа управленческие МВФ большинством голосов финально утвердили аллокации СПЗ на $650 млрд, из которых Украина безвозмездно и безусловно получит более $2,7 млрд", – написал он.

По его словам, само распределение пройдет 23 августа. Рашкован назвал это "хорошим подарком" для нашей страны, который она получит к 30-летию Независимости.

Видео дня

Совет управляющих МВФ утвердил общее распределение специальных прав заимствования (СПЗ), эквивалентных $650 млрд для повышения глобальной ликвидности.

"Это историческое решение – крупнейшее распределение в истории МВФ и помощь мировой экономике во время беспрецедентного кризиса. Распределение СПЗ принесет пользу всем членам, позволит удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать устойчивости и стабильности мировой экономики. Это особенно поможет нашим наиболее уязвимым странам, которые пытаются справиться с последствиями кризиса COVID-19", – заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

На сайде фонда указано, что распределение вступит в силу 23 августа 2021 года. Вновь созданные СПЗ будут зачислены странам-членам МВФ пропорционально их существующим квотам в МВФ.

Около $275 млрд из нового распределения пойдут на развивающиеся рынки и страны, включая с низкими доходами.

"Мы также продолжим активно взаимодействовать с нашими членами, чтобы определить жизнеспособные варианты добровольного направления СПЗ из более богатых в более бедные и уязвимые страны-члены для поддержки их восстановления после пандемии и достижения устойчивого роста", – добавила Георгиева.

Новость дополняется...