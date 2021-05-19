Украина не имеет морального права импортировать ток из России, – Шафаренко

Украина не имеет даже морального права импортировать электроэнергию из России и Беларуси и может самостоятельно полностью обеспечивать свои потребности.

Об этом заявил заместитель председателя Государственного агентства по вопросам энергоэффективности Юрий Шафаренко в эфире "4 канала".

"Я на самом деле считаю, что мы не имеем морального права открывать возможность импорта от страны-агрессора, даже с той точки зрения, что у нас есть возможность полностью обеспечить себя энергией", - заявил Шафаренко.

По его словам, мощности отечественной энергосистемы достаточно, чтобы экспортировать излишки электроэнергии в соседние страны.

Замглавы Госэнергоэффективности отметил, что Украине нужно ускорить процесс полного отсоединения от энергосистемы России и Беларуси и интеграции в объединенной энергосистемы Европейского Союза.

Напомним, Украина начала импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. С начала года импортировано более 600 млн кВт часов в 1 млрд грн.

15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорта тока из России и Белоуси, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечений. Президент Владимир Зеленский подписал закон 13 мая.

17 мая с требованием остановить импорт в НКРЭКУ обратилось Министерство энергетики Украины.

Несмотря на публичные заявления президента Владимира Зеленского и председателя правительства Дениса Шмыгаля, поставки до настоящего времени продолжаются. Публично импорт отстаивает руководство НКРЭКУ, глава которой Валерий Тарасюк заявил о пользе импорта во время февральского выступления в Верховной Раде.