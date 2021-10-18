Украина может получить $700 млн второго транша по Stand-By: достигнуты первые договоренности

Власти Украины и Международный валютный фонд (МВФ) достигли предварительной договоренности (Staff-level agreement) в рамках первого пересмотра программы финансирования stand-by. Украина претендует получить от фонда $700 млн.

Об этом говорится в заявлении главы миссии МВФ в Украине Иванны Владковой-Холлар, опубликованном на сайте фонда. По ее словам это также позволит рассмотреть запрос представителей Украины о продлении действующей программы.

"Миссия МВФ и власти Украины достигли соглашения на уровне персонала о мерах в поддержку реформ, осуществляемых страной в контексте соглашения по формату Stand-by", – сказано в заявлении.

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По словам Владковой-Холлар, речь идет о ряде экономических, финансовых и структурных реформ, призванных сдержать кризис в результате пандемии и обеспечить макроэкономическую и финансовую стабильность.

Как говорится в заявлении, в дальнейшем программа будет фокусироваться на:

возвращении фискальной политики к условиям, совместимым со среднесрочной устойчивостью долга, при одновременной защите социально уязвимых слоев населения;

обеспечении независимости центрального банка и сосредоточение денежно-кредитной политики на возвращении инфляции к целевому уровню;

обеспечении финансового благополучия банков, в том числе посредством надлежащего управления;

борьбе с коррупцией и продвижении судебной реформы;

снижении роли государства и корпоративных интересов в экономике для улучшения деловой среды, усиления корпоративного управления, привлечения инвестиций.

Как уточняется, соглашение, а также просьба представителей Украины о продлении сроков программы до конца 2022 года, должны утвердить руководство и Совет исполнительных директоров МВФ. Решение ожидается в ноябре 2021 года.

Обсуждения между сторонами длились с 21 сентября до 18 октября.

Напомним: программу сотрудничества с МВФ stand-by утвердили 9 июня 2020 года для поддержки Украины в преодолении последствий пандемии COVID-19. Тогда стране был выделен первый транш 2,1 млрд долл. Всего речь идет о помощи в размере 3,6 млн СДР (эквивалент 5 млрд долларов). Программа рассчитана на 18 месяцев и содержит требования относительно важных структурных реформ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина должна выплатить Международному валютному фонду в 2021 году 1,16 млрд СПЗ (спецправа заимствования). По официальному курсу это составляет около 1,68 млрд долларов.