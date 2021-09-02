Украина должна признать металлолом стратегическим сырьем – ICC Ukraine

Украина столкнулась с дефицитом металлолома, который грозит остановкой металлургических комбинатов и кризисом в металлургическом секторе, который дает работу 200 тысячам украинцев. Поэтому правительство должно принять запрет на экспорт лома в ближайшее время.

Об этом говорится в открытом письме Украинского национального комитета Международной торговой палаты (lСС Ukraine) к Первому вице-премьер-министру Украины, министру экономики Алексею Любченко.

В lСС Ukraine напомнили, что Украина продлила действие экспортной пошлины на металлолом. Но из-за значительного роста цен на лом, пошлина перестала выполнять свою функцию, и не ограничивает вывоз сырья.

"Начиная с мая, экспорт металлолома из Украины начал расти из месяца в месяц, и в июне достиг рекордных 85 тыс. т – это уже серьезный показатель, который соответствует ежемесячному потреблению одного крупного комбината", – отмечают в lСС Ukraine.

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В Комитете констатируют, что значительное количество отечественных металлургических предприятий уже сейчас столкнулось с дефицитом лома i работает "с колес". В то же время трейдеры лома заставляют металлургов повышать цены на сырье, что удорожает себестоимость конечной продукции, i делает украинских металлургов неконкурентоспособными на внешних рынках.

"Стоит отметить, что в такой же ситуации оказались и другие страны, которые немедленно начали принимать соответствующие меры по защите собственных металлургических отраслей в обеспечении металлоломом. Запрещают экспорт лома Аргентина, ОАЭ, Армения, ЮАР. Другие страны еще больше увеличивают экспортную пошлину. В свою очередь, ЕС лоббирует запрет на экспорт лома – в связи с необходимостью выполнять нормы Grееп Deal. Ведь переработка металлолома позволяет значительно сократить карбоновый след", – подчеркивают в Комитете.

По выводам Комиссии lСС Ukraine по вопросам стратегий развития промышленного и энергетического комплексов, мировые тенденции к значительному ограничению экспорта и полного запрета экспорта металлолома в ближайшие годы будет сохраняться. И Украине рано или поздно тоже придется идти по этому пути.

"Главный вопрос – чтобы мы не стали последними в списке стран, что приведет к максимальному вывозу металлолома из нашей страны. Именно поэтому мы просим для сохранения стабильной работы металлургического комплекса Украины, – а это 35% товарного экспорта i 200 тыс. рабочих мест, – рассмотреть возможность временно запретить экспорт металлолома за пределы территории Украины для стабилизации ситуации, а в дальнейшем признать это сырье стратегическим, экспорт которого требует отдельных решений", – резюмировали в lСС Ukraine.

Как известно, в 2021 году экспорт металлолома приобрел катастрофические объемы, и к концу года может составить более 1 млн тонн. По оценкам экспертов, это может привести к дефициту лома внутри страны, системному кризису в металлургической отрасли и закрытию предприятий.

В свою очередь народный депутат Андрей Николаенко отметил, что установленные сейчас пошлины на экспорт металлолома не способны предотвратить массовый вывоз сырья из Украины, и Минэкономики необходимо срочно ввести временный запрет на экспорт.