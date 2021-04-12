Украина должна остановить импорт тока с Белорусской АЭС, – Гончаренко

Украина должна остановить импорт тока с Белорусской АЭС и перестать финансово поддерживать недружественный и антидемократический режим Александра Лукашенко.

Об этом заявил народный депутат ("Европейская солидарность") Алексей Гончаренко.

"Я настаиваю на принятии законопроекта о запрете импорта электроэнергии из Беларуси и России. Мы должны перестать спонсировать антидемократические и враждебные нам режимы. Только такими действиями мы сможем защитить нашу страну", - заявил нардеп на своей странице в Facebook.

Он отметил, что на днях страны Балтии впервые полностью отказались от электроэнергии из России, ограничив поставки через Беларусь, в рамках процесса интеграции в энергосистемы ЕС.

По словам нардепа, Белорусскую АЭС страны Балтии расценивают как прямую угрозу безопасности и призывают своих союзников по НАТО, а также Украину, бойкотировать эту станцию.

"Напомню, Литва и Латвия заявили о готовности поднимать вопрос предоставления Украине плана действий по членству в НАТО. При этом, Украина продолжает закупать белорусскую и российскую электроэнергию. Вам не кажется это несколько странным?", - добавил Гончаренко.

Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первые 3 месяца, расходы на импорт превысили 900 млн грн.

18 марта о необходимости ограничения импорта заявил президент Владимир Зеленский, а на следующий день прекратить импорт пообещал и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

Основным импортером из Беларуси выступает компания "Днепросталь-Энерго" олигарха Виктора Пинчука.