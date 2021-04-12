Україна повинна зупинити імпорт струму з Білоруської АЕС, – Гончаренко

Україна повинна зупинити імпорт струму з Білоруської АЕС і престати фінансово підтримувати недружній і антидемократичний режим Олександра Лукашенка.

Про це заявив народний депутат ("Європейська солідарність") Олексій Гончаренко.

"Я наполягаю на прийнятті законопроекту про заборону імпорту електроенергії з Білорусі та Росії. Ми повинні перестати спонсорувати антидемократичні і ворожі нам режими. Тільки такими діями ми зможемо захистити нашу країну", - заявив нардеп на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що днями країни Балтії вперше повністю відмовилися від електроенергії з Росії, обмеживши поставки через Білорусь, в рамках процесу інтеграції до енергосистеми ЄС.

За словами нардепа, Білоруську АЕС країни Балтії розцінюють як пряму загрозу безпеки і закликають своїх союзників по НАТО, а також Україну, бойкотувати цю станцію.

"Нагадаю, Литва та Латвія заявили про готовність підіймати питання надання Україні плану дій щодо членства в НАТО. При цьому, Україна продовжує закупати білоруську та російську електроенергію. Вам не здається це дещо дивним?", - додав Гончаренко.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. За перші 3 місяці, витрати на імпорт перевищили 900 млн грн.

18 березня про необхідність обмеження імпорту заявив президент Володимир Зеленський, а на наступний день припинити імпорт пообіцяв в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

Основним імпортером з Білорусі виступає компанія "Дніпросталь-Енерго" олігарха Віктора Пінчука.