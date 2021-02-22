Цены на мировую нефть подскочили и побили новый рекорд

Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 22 февраля, выросли до рекордных за последний год показателей.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась до 63,41 доллара за баррель, что на 0,85% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 0,6% – до 59,69 доллара за баррель.

Цены на нефть выросли на фоне постепенного восстановления нефтедобычи в США. В Commonwealth Bank of Australia заявили, что некоторые нефтекомпании, включая Marathon Oil, Devon Energy Corp (NYSE:DVN) и Verdun Oil Co, возобновили добычу в Техасе.

Однако, эксперты банка прогнозируют, что нормализация добычи в определенных местах затребует больше времени в связи с необходимостью проведения ремонтных работ.

Аварийным бригадам, вероятно, потребуется несколько дней, чтобы удалить лед с клапанов, перезапустить системы и начать добычу нефти и газа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В марте 2020 году страны – участники ОПЕК не смогли продолжить договоренности по добыче. В результате цены на нефть обвалились более чем вдвое с начала года и побили рекорды 18-летней давности.

Страны ОПЕК+ в итоге договорились с Мексикой, одобрив крупнейшее в истории сокращение добычи нефти – на 9,7 млн баррелей в сутки. Соглашение вступило в силу с 1 мая.