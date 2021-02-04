Цены на мировую нефть побили новый рекорд
Цены на нефть эталонных марок в четверг, 4 февраля, выросли до рекордных за последний год показателей.
В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась до 58,71 доллара за баррель, что на 0,5% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.
Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 0,6% – до 55,99 доллара за баррель.
Цены продолжают расти после заявления министерского мониторингового комитета ОПЕК+ о том, что спрос на нефть в ближайшее время останется неопределенным.
Оптимизму трейдеров способствует и улучшение прогнозов спроса на нефть при высоком уровне соблюдения сделки ОПЕК+ в январе.
Рынок также следит за переговорами о новых мерах поддержки экономики США, которые повлияют на темпы экономического восстановления.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В марте 2020 году страны – участники ОПЕК не смогли продолжить договоренности по добыче. В результате цены на нефть обвалились более чем вдвое с начала года и побили рекорды 18-летней давности.
Страны ОПЕК+ в итоге договорились с Мексикой, одобрив крупнейшее в истории сокращение добычи нефти – на 9,7 млн баррелей в сутки. Соглашение вступило в силу с 1 мая.
В начале ноября издание Wall Street Journal сообщило, что в мире из-за нового коронавирусного локдауна снова начал падать спрос на нефть. Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК стали обсуждать новые возможные сокращения добычи.
В 2021 году нефть пошла вверх на фоне достижения странами ОПЕК+ новых соглашений. Они предусматривают, что Россия и Казахстан смогут увеличить производство в феврале и марте на 65 тыс. и 10 тыс. баррелей в сутки соответственно. В то же время Саудовская Аравия сократит добычу примерно на 1 млн баррелей в сутки.
Общий объем добычи нефти ОПЕК в феврале и марте 2021 года останется на уровне 22,1 млн баррелей в сутки. При этом общий объем добычи партнерами по соглашению ОПЕК+ увеличится в феврале до 14,6 млн баррелей, а в марте – до 14,9 млн баррелей.