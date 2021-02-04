Цены на мировую нефть побили новый рекорд

Цены на нефть эталонных марок в четверг, 4 февраля, выросли до рекордных за последний год показателей.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась до 58,71 доллара за баррель, что на 0,5% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 0,6% – до 55,99 доллара за баррель.

Цены продолжают расти после заявления министерского мониторингового комитета ОПЕК+ о том, что спрос на нефть в ближайшее время останется неопределенным.

Оптимизму трейдеров способствует и улучшение прогнозов спроса на нефть при высоком уровне соблюдения сделки ОПЕК+ в январе.

Рынок также следит за переговорами о новых мерах поддержки экономики США, которые повлияют на темпы экономического восстановления.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В марте 2020 году страны – участники ОПЕК не смогли продолжить договоренности по добыче. В результате цены на нефть обвалились более чем вдвое с начала года и побили рекорды 18-летней давности.

Страны ОПЕК+ в итоге договорились с Мексикой, одобрив крупнейшее в истории сокращение добычи нефти – на 9,7 млн баррелей в сутки. Соглашение вступило в силу с 1 мая.