ТЭЦ требуют встречи со Шмыгалем из-за катастрофической ситуации на энергорынке

Украинская энергетическая ассоциация просит безотлагательно провести заседание антикризисного штаба с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля из-за искусственного ограничения цен украинских производителей ниже себестоимости.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на обращение Ассоциации.

"Опять повторяется сценарий 2020 год импорта электроэнергии из страны агрессора, который приводит к обвалу индикативной цены электрической энергии до 1200 грн/МВтч, что не покрывает даже топливную составляющую", - заявили в ассоциации.

ТЭЦ, входящих в состав ассоциации, требуют отмены необоснованных ценовых ограничений на рынке электрической энергии, или в крайнем случае их повышения до уровня 3000 грн/МВтч в часы максимальной нагрузки и 2000 грн/МВтч в часы минимальной нагрузки.

Кроме того, они требуют запретить импорт электрической энергии для частных компаний в рамках ОЭС Украины, а также перепродажу импортируемой электрической энергии на РСН.

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Напомним, в мае 2021 года оптовая цена на электроэнергию обвалилась до 40-90 коп./КВтч, что в 2-3 раза ниже себестоимости ее производства. Это привело к хроническим убыткам всех генерирующих компаний и невозможности закупки ими топлива.

Причина этого, по оценкам экспертов, в демпинговом импорте из России и Беларуси, искусственное административное вмешательство со стороны НКРЭКУ, что привело к махинациям и схемам на энергорынке.