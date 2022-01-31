Кому пандемия, а кому миллионы: украинцы в разы переплачивают за ПЦР-тесты, а государство бездействует

За время пандемии украинцы только официально сделали почти 18 млн тестов. А с учетом, что далеко не все частные лаборатории корректно передают свои отчеты, реальное число может быть значительно выше. ПЦР-тесты обошлись даже при самых скромных подсчетах в 12 млрд грн.

Лаборатории, пользуясь ажиотажным спросом и отсутствием жесткой регуляции, в разы увеличили свою прибыль. Лицензии на проведение тестов получили сотни компаний, без жесткого контроля они зарабатывают сверхприбыли, используют дешевые и некачественные тест-системы.

О том, кто и как зарабатывает на ПЦР-тестах и почему ситуация вышла из-под контроля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Без направления от семейного врача украинцы могут сделать ПЦР-тест практически в любой частной лаборатории. Те, кто переболел коронавирусом (а это только по официальным данным каждый четвертый украинец), имел контакты с больными, выезжал за границу, посещал массовые мероприятия могли сделать по несколько тестов. И за каждый пришлось переплатить лаборатории сотни и даже тысячи гривен.

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Вот какая реальная себестоимость теста:

450-500 грн : себестоимость теста в лаборатории, которая использует лучшие тест-системы, платит все налоги и обеспечивает высокие зарплаты сотрудникам;

меньше 300 грн: себестоимость теста в лаборатории, которая использует китайские и российские тест-системы (часто в результатах тестов они не показывают страну-производителя).

А вот по какой цене продают:

950 грн – средняя стоимость тестов в лабораториях. Это примерно в три раза выше себестоимости в большинстве лабораторий, поскольку они используют дешевые реагенты.

К примеру, если вы сделали четыре теста за время пандемии, вы заплатили на 2600 грн больше реальной себестоимости теста (даже с учетом небольшой рентабельности). С каждого теста 300-500 грн, которые вы платите – стоимость материалов, налоги, содержание помещения, услуги медперсонала. А еще 450-900 грн – сверхприбыль лабораторий.

Что интересно, лаборатории отказались говорить о себестоимости одного теста. Также тут стоит учитывать, что она может быть разной и зависит от: количества тестов, которая лаборатория проводит ежедневно, происхождения реагентики (российскую, китайскую можно купить вовсе за 100-150 грн), уровня зарплат, от того, платят ли налоги собственники лаборатории. В целом же качественный тест с учетом всех расходов, зарплат и амортизации обходится лаборатории примерно в 450-500 грн. Если же покупать дешевую реагентику (а многие лаборатории именно так и поступают), то можно вписаться и в 300 грн.

Что интересно, многие лаборатории скрывают, какие тест-системы они используют. Производителя реагентики не называют ни в результатах, ни по просьбе клиентов.

"Цена на ПЦР-тесты в первую очередь зависит от стоимости реагентов, на которых работает лаборатория. Сейчас производителей реагентики и ее предложения на рынке стало достаточно много по сравнению с началом эпидемии. Поэтому существенно снизилась себестоимость ПЦР-тестирования и, соответственно, позволило лабораториям снижать цену на ПЦР-тесты и прочие тесты", – говорит Николай Скавронский, коммерческий директор "Синево".

Он также отказался называть себестоимость тестов в их лаборатории, хотя еще год назад открыто об этом говорил.

В целом же себестоимость ПЦР-теста резко снизилась, а вот доходы лабораторий значительно подросли. В государственных лабораториях, где размер наценки контролируется, тест можно сделать за 550 грн. Этих средств хватает, чтобы компенсировать расходы и получить небольшую прибыль. А вот в частных цена достигает 1200 грн. В результате наценка может быть выше, чем себестоимость теста с учетом расходных материалов и работы персонала.

Как изменилась стоимость тестирования с начала пандемии:

"Николаб": цена снизилась с 740 до 649 грн;

"Евролаб": с 1450 до 1200 грн;

"Омега Киев": с 1200 до 600 грн;

"Дила": с 1480-1800 до 780-980 грн (в зависимости от сроков выполнения);

"МедиАн": с 1600 до 950 грн;

CSD Lab: с 1500 до 990 грн;

"Синево": с 990 до 850 грн.

А вот выручки лабораторий взлетели Так, всего за два года у некоторых лабораторий обороты увеличились в десятки раз. Правда, зарабатывают они не только на ПЦР, но и на других тестах, расширении сетей. Кроме того, выросли также и цены на другие услуги в связи с инфляцией за последние несколько лет.

К примеру, по данным Youcontrol, выручка "Дила" с 2018-го по 2020-й выросла в несколько раз: с 500 млн до 1,3 млрд грн в год. Менее впечатляющие результаты показала "Синево": с 1,2 до 1,8 млрд грн.

Как выросла выручка лабораторий (с 2018-го по 2020-й)

"Николаб": с 5 млн до 104 млн грн (почти в 21 раз);

"Евролаб": с 69 млн до 73 млн грн;

"Дила": с 500 млн до 1,3 млрд грн;

"Синэво": с 1,2 млрд до 1,8 млрд грн.

Далеко не все украинцы знают о том, что если обратиться к семейному врачу с симптомами коронавируса, то можно получить направление на бесплатный тест в государственной лаборатории.

К примеру, в конце прошлого года Центр общественного здоровья (ЦОЗ) при Министерстве здравоохранения проводил тендер на закупку тест-систем. К ним поступило 4 предложения. Три из них с суммами от 24,7 млн до 26 млн грн. А четвертое предложение – от "Астравир Текнолоджи", которая появилась на рынке уже после появления коронавируса, с ценою в разы выше – 66,1 млн грн за один и тот же объем. Компания принадлежит известному харьковскому застройщику Александру Ярославскому.

И, что не удивительно, из четырех предложений ЦОЗ выбрал вариант с самой высокой ценой (хотя мог бы сэкономить 40 млн грн). Победу получила "Астравир Текнолоджи", а остальные предложения отклонили: кто-то якобы подал не все документы, другие же продают реагенты в наборах по 50 штук, а не по 100 (видимо, взять два набора по 50 вместо одного по 100 и сэкономить 40 млн грн – невыгодно).

Лицензирование лабораторий и "закрытие" глаз на возможные нарушения превратился в еще одним коррупционным способом заработка для ответственных чиновников, с другой стороны – государственные и частные лаборатории получили механизм значительных заработков. Такая ситуация выгодна всем сторонам, кроме самих украинцев. Также правоохранительные органы не видят коррупцию.

В Италии, как и в других странах ЕС, с приходом Омикрона спрос на тесты значительно увеличился, в результате цены на тесты взлетели в разы, а результатов приходилось ждать до 10 дней. Украине же, как заявляют в лабораториях, такой сценарий не грозит.

"За период эпидемии лаборатории очень существенно нарастили свои мощности, поэтому сейчас мы не видим предпосылок для каких-либо неконтролируемых задержек с выполнением тестов", – говорит представитель одной из лабораторий. При этом о том, как будет меняться цена, он судить не стал.

Если будет расти спрос, то, очевидно, может подняться и цена. К слову, сейчас тесты проводят сотни лабораторий. Все они получили лицензии от регулятора. Помимо основного бизнеса, есть и теневая часть – в сети до сих пор можно встретить сотни предложений о продаже ПЦР-тестов. Но при этом лаборатории не лишают лицензий, а Антимонопольный комитет (АМКУ) в ситуацию фактически не вмешивается.

К слову, АМКУ изучил стоимость ПЦР-тестов еще в конце 2020-го. Тогда в ведомстве пришли к выводу, что рентабельность отдельных лабораторий составляет до 70%. Но вот никакого нарушения не обнаружили. Мол, признаков сговора нет, среда конкурентная, ограничений по максимальной наценке нет, поэтому и такая рентабельность закону не противоречит.