Тарифы на отопление для украинцев не повысят: подготовлен меморандум с "Нафтогазом"
Тарифы на централизованное отопление для украинцев в этом сезоне не повысят. Соответствующий меморандум Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, подпишет с НАК "Нафтогаз Украины".
"Что касается тарифов на централизованное отопление. У нас было совещание и дискуссия с органами местного самоуправления совместно с правительством под председательством премьер-министра", – сообщил глава регулятора Валерий Тарасюк во время выступления в Верховной Раде.
По его словам, Национальная комиссия по тарифам еще обсуждает, как это решение будет оформлено.
"Совместно с "Нафтогазом" должен быть подписан соответствующий меморандум. Но факт остается фактом: тарифы в этом отопительном сезоне подниматься не будут", – отметил Тарасюк.
В то же время он допустил возможный рост цен на холодную воду, так как на них влияет себестоимость электроэнергии.
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