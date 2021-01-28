Тарифы на отопление для украинцев не повысят: подготовлен меморандум с 'Нафтогазом'

Тарифы на централизованное отопление для украинцев в этом сезоне не повысят. Соответствующий меморандум Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, подпишет с НАК "Нафтогаз Украины".

"Что касается тарифов на централизованное отопление. У нас было совещание и дискуссия с органами местного самоуправления совместно с правительством под председательством премьер-министра", – сообщил глава регулятора Валерий Тарасюк во время выступления в Верховной Раде.

По его словам, Национальная комиссия по тарифам еще обсуждает, как это решение будет оформлено.

"Совместно с "Нафтогазом" должен быть подписан соответствующий меморандум. Но факт остается фактом: тарифы в этом отопительном сезоне подниматься не будут", – отметил Тарасюк.

В то же время он допустил возможный рост цен на холодную воду, так как на них влияет себестоимость электроэнергии.

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